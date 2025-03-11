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Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü

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Kanada'nın istifa eden başbakanı Justin Trudeau, meclisten ayrılırken Avam Kamarası'nda 9 yıl boyunca oturduğu makam koltuğunu da yanında götürdü. Trudeau kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise dilini dışarı çıkararak poz verdi. Görüntüleri izleyen herkes "Koltuk sevdası" yorumunda bulundu.

Kanada'da 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürüten Justin Trudeau, 9 yıl sonra görevinden istifa etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği çatışmadan mağlup ayrılan Trudeau parti içi baskılar ve Trump'ın yüzde 25'lik gümrük vergisi tehditleriyle mücadele ederken, kamuoyu desteğini de kaybetmişti.

LİDERLİK YARIŞINI CARNEY KAZANDI

Trudeau'nun istifasının ardından Liberal Parti liderlik yarışını eski Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark Carney kazandı.

"AMERİKA KANADA DEĞİLDİR"

9 Mart 2025'te Ottawa'da yapılan seçimde oyların yüzde 85,9'unu alarak parti lideri ve yeni başbakan seçilen Carney, ilk konuşmasında Trump'a meydan okudu; "Amerika, Kanada değildir. Kanada hiçbir zaman ABD'nin parçası olmayacak."

KOLTUĞUNU DA YANINDA GÖTÜRDÜ

Hükümetteki görevi sona eren Trudeau, seçim sonrası meclisten ayrılırken dikkat çeken bir davranışta bulundu. Trudeau, 9 yıldır görev yaptığı Avam Kamarası'ndaki sandalyesini de yanında götürdü.

Koltuğu Parlamento binası dışına taşırken görülen Trudeau, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da dilini dışarı çıkararak poz verdi. Görüntüleri izleyen ve sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kişi "Koltuk sevdası" yorumunda bulundu.

Justin Trudeau meclisten ayrılırken koltuğunu da yanında götürdü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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