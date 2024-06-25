Julian Assange'ın serbest kalması basın özgürlüğü için tehlike oluşturabilir

(ANKARA) - Basın Özgürlüğü Vakfı yöneticisi Trevor Timm, Julian Assange'ın ABD'li yetkililerle anlaşarak serbest kalmasıyla ilgili "Biden yönetimi davayı düşürmek yerine suçunu kabul ettirdi ve her yerdeki gazeteciler için tehlikeli bir örnek oluşturdu" değerlendirmesini yaptı. Timm, "Julian Assange nihayet özgür ancak bunun basın örgütlüğü açısından bedeli ağır olabilir" dedi.

Basın özgürlüğü için çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşu Basın Özgürlüğü Vakfı yöneticisi Trevor Timm, Julian Assangge'ın ABD'li yetkililerle anlaşarak serbest kalmasını değerlendirdi. Timm, Assange'ın kendisine yöneltilen 18 suçlamadan birini kabul etmesi karşılığında serbest bırakılmasını, "Julian Assange nihayet özgür ancak bunun basın özgürlüğü açısından bedeli ağır olabilir" diyerek eleştirdi.

Biden yönetiminin davayı düşürmek yerine Assange'ı suçunu kabul etmek zorunda bıraktığını ve böylece gazeteciler için tehlikeli bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Timm, Guardian için kaleme aldığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Anlaşma, son beş yıldır Belmarsh hapishanesinde ciddi sağlık sorunları yaşayan ve bundan önce yedi yıl boyunca Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde mahsur kalan Assange için şüphesiz iyi. Bu anlaşma Biden yönetimi için de iyi bir anlaşma, zira Birleşik Krallık yüksek mahkemesindeki iade davasını kaybetme ihtimalinin yaratacağı utançtan kaçınıyor, ama daha da önemlisi Assange davasının seçimlerde kutuplaştırıcı bir mesele haline gelmesini önlüyor.

Peki bu anlaşma basın özgürlüğü için iyi mi? Pek değil. Beni yanlış anlamayın: En kötü akıbetten kurtulunmuş olduğuna şüphe yok ve her gazeteci bu sonucun bir mahkeme kararıyla ortaya çıkmamış olmasından dolayı rahat bir nefes aldı. İtiraf anlaşması, bir mahkumiyet ve temyiz mahkemesi kararının yaratabileceği gibi diğer mahkemelerin gelecekteki davalarda gazeteciler aleyhine karar vermesine yol açabilecek bir şey olan resmi bir emsal oluşturmaz."

Assange'ın aynı süreyi hapiste geçirmesini göz önüne alarak davayı düşürebileceğini hatırlatan Timm, anlaşmayı "Mahkeme belgelerinde gizli devlet belgelerini elde etmenin ve yayınlamanın bir suç olduğuna inandıklarını bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissettiler" diyerek yorumladı.

Assange nasıl serbest kaldı?

ABD'nin Irak ve Afganistan'daki savaş suçlarını ifşa eden Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD yetkilileriyle anlaşma sonucu İngiltere'den ayrıldı. Assange, casusluk yasası kapsamında kendisine yöneltilen 18 suçlamadan birini kabul etmesi karşılığında serbest kalacak.

ABD, WikiLeaks'in kurucusu ile anlaşmaya varmalarının ardından Julian Assange'ın İngiltere'den iade edilmesi talebinden vazgeçmeyi kabul etti. Mahkeme belgelerine göre Assange, kendisine yöneltilen suçlamalar arasında yer alan "ulusal savunma bilgilerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurmak" suçunu kabul etmesi karşılığında, 62 ay hapis cezasına çarptırılacak ve bu süre halihazırda bir İngiliz hapishanesinde geçirdiği süreye denk gelecek.

Assange'ın anlaşma kapsamında tek bir suçlamayı kabul edeceği duruşma 26 Haziran'da görülecek. Assange'ın mahkemeye kendi ülkesi olan Avustralya'dan katılacağı bildirildi.