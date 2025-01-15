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Joe Biden, Yapay Zeka Altyapısını Hızlandıracak Karar Aldı

Joe Biden, Yapay Zeka Altyapısını Hızlandıracak Karar Aldı
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ABD Başkanı Joe Biden, büyük ölçekli yapay zeka operasyonları için gerekli altyapının hızla inşa edilmesini amaçlayan kapsamlı bir kararı onayladı. Karar, federal kuruluşları bu yönde adım atmaya ve özel şirketlerden rekabetçi teklifler almaya yönlendiriyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, ileri düzey yapay zeka operasyonları için gerekli altyapının hızla inşa edilebilmesini sağlamayı amaçlayan kararı onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, büyük ölçekli veri merkezleri ve yeni enerji tesisleri gibi ileri düzey yapay zeka operasyonları için gerekli altyapının hızla ve geniş çapta inşa edilebilmesini sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir kararı imzaladı.

Karar, federal kuruluşları büyük ölçekli yapay zeka altyapısı geliştirme adımlarını hızlandırmaya yönlendirirken, inşa edilen alanlar için kurallar ve güvenlik önlemlerini düzenliyor. Ayrıca, belirli hükümet kuruluşlarına yapay zeka veri merkezleri ve enerji tesisleri kurulabilmesi içincfederal alanların kullanılabilir hale getirilmesi talimatı veriyor. Bu kuruluşlar, yapay zeka altyapısının elektrik şebekesiyle bağlantısının kolaylaştırılmasına yardımcı olacak izin süreçlerini de hızlandıracak.

Karar Trump'ın görev süresinin başlamasından bir hafta önce alındı

ABD Enerji Bakanlığı tarafından geçen ay yayınlanan bir rapor, ABD'deki veri merkezleri için gereken elektriğin son on yılda üç kat arttığını belirtti ve 2028'de tekrar iki katına veya üç katına çıkabileceği öngörüsünü paylaştı.

Karar aynı zamanda enerji tüketimi yüksek veri merkezlerinin özellikle rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlanmasını kolaylaştırmaya odaklanıyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bir hafta önce alınan bu kararın yeni yönetim tarafından iptal edilip edilmeyeceği ise belirsiz.

Özel şirketlerden veri merkezlerinin inşası için rekabetçi teklifler alınacak

Yeni karara göre, Savunma ve Enerji Bakanlıkları ilk etapta yapay zeka veri merkezlerinin inşa edebileceği en az üç alan belirleyecek ve bu alanlarda veri merkezlerinin inşası için özel şirketlerden rekabetçi teklifler alacak.

Bu alanlarda inşaat yapacak şirketlerden bu tesislerin inşasını finanse etmeleri ve veri merkezlerinin ihtiyacını karşılayacak yeterli temiz enerji üretimini sağlamaları isteniyor. ABD hükümeti, şirketlere arazi sağlayacak ancak şirketlerin burada kullanılacak malzemeleri kendilerinin sağlaması gerekecek.

Kaynak: ANKA / Dünya
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