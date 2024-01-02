Üye Girişi
Haberler

Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı başka bir uçağa çarparak alev aldı. Japan Airlines Sözcüsü uçakta 400 yolcunun bulunduğunu duyururken, uçağın çarpışma sırasında alev aldığı görüntüler ortaya çıktı.

7.6 depremin vurduğu Japonya'da bugün korkunç bir olay daha meydana geldi. 400 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na inişi sırasında bir sahil güvenlik uçağına çarptı. Korkunç kazanın ardından yolcu uçağının alev aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Japonya'yı ayağa kaldıran görüntü! 400 yolcunun bulunduğu uçak bir anda alev aldı

PİSTTEKİ SAHİL GÜVENLİK UÇAĞIYLA ÇARPIŞTI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Haneda Havaalanı'na iniş yapan 400 kişilik bir yolcu uçağı pistteki sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı. Japonya Havayollarına ait yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tamamı tahliye edildi.

Japonya'yı ayağa kaldıran görüntü! 400 yolcunun bulunduğu uçak bir anda alev aldı

UÇAK ÇARPIŞMA SONUCU BİR ANDA ALEV ALDI

Hanede Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatılırken, uçağın çarpışma sonucu alev aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Havalimanı Şube Müdürlüğü Japonya Tokyo Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title