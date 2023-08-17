Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Boşaltma Planı Endişe Yaratıyor

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Japonya'nın 1 milyon metrik tondan fazla nükleer kirli suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma planıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Kapıkıran, radyoaktif atık suyun okyanusa bırakılması halinde Pasifik Okyanusu'ndaki tüm ekosistemlerin zarar görebileceğini vurguladı.

1. Balıkçı teknelerinin çeşitli görüntüleri

2. Protestoların çeşitli görüntüleri

4. Balık pazarlarının çeşitli görüntüleri

5. Kıyıların çeşitli görüntüleri

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, Japonya'nın 1 milyon metrik tondan fazla nükleer kirli suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma planıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Kapıkıran, radyoaktif atık suyun okyanusa bırakılması halinde Pasifik Okyanusu'ndaki tüm ekosistemlerin zarar görebileceğini vurguladı.

"Bu eylemin, Japonya'nın bütün dünyaya yedirdiği suşi ürünlerindeki bitki popülasyonları üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Yapraklarda toplanacak nükleer maddelerin insan sağlığına ya da insan besin zincirindeki üst yapılara olumsuz, kanser yapıcı etkisinin olacağı çok açık biçimde ortada.

Ayrıca Büyük Okyanus'ta, özellikle sahillerde ve kıyılarda bulunan balık yuvalarına büyük olumsuz etki yapacağı ve öldürücü olacağı net bir biçimde söylenebilir.

Bunların dışında, balık yumurtalarına büyük etkisinin olacağı da çok net biçimde söylenebilir. Balık ve su bitkileri popülasyonlarında mutasyon yaratarak biyolojik ve genetik yapıda ciddi bozulmalar yaratacağı söylenebilir."

Japon hükümeti, hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen yoğun eleştirilere rağmen, Mart 2011'de büyük bir deprem ve ardından gelen tsunaminin vurduğu hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli suyu bu yaz boşaltmak için ısrar ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul, Türkiye'den bildiriyor.