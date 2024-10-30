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Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti

Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
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Japonya'da siyasi aday Dr. Tabuchi'nin kampanya ekibindeki iki kadın çalışan, seçim çalışmalarında giydikleri mini etek ve file çoraplarla sosyal medyada gündem oldu. Kampanyada üst giyim zorunlu tutulurken, alt giyim serbest bırakılmıştı. Kadınlar kıyafet tercihlerinin kendi seçimleri olduğunu, sıcak hava ve kişisel zevkleri nedeniyle bu şekilde giyindiklerini belirtti. Aday Tabuchi ise gönüllü çalışanlara kıyafet konusunda müdahale edemeyeceğini açıkladı.

Japonya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir siyasi adayın kampanya ekibindeki iki kadın çalışanın kıyafet tercihleri büyük tartışma yarattı.

27 Ekim'deki Japonya Temsilciler Meclisi seçimleri için çalışmalar sürerken, Tokyo'nun 26. bölgesinden bağımsız aday olan Dr. Masafumi Tabuchi'nin ekibindeki iki kadının giyimi sosyal medyada gündem oldu.

Olay şöyle gelişti: Kampanya ekibi üyeleri üst kısımda aynı sarı-yeşil ceketi giyerken, iki kadın üyenin alt giyim tercihleri dikkat çekti. Kadınlardan biri oldukça kısa bir mini etek, diğeri ise file çorap tercih etti. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve X (eski adıyla Twitter) platformunda 20 milyon kişi tarafından izlendi.

Konu hakkında konuşan Dr. Tabuchi, sadece üst giyim için kural koyduğunu, alt giyim konusunda herhangi bir düzenleme yapmadığını açıkladı. Durumu sonradan fark ettiklerini ve kadınlardan kıyafetlerini düzeltmelerini istediklerini belirtti. Ancak kadınların gönüllü olarak kampanyaya katıldıklarını ve kıyafet seçimlerine müdahale edemeyeceğini de ekledi.

Kadınlar ise yerel basına yaptıkları açıklamada, kıyafet seçimlerinin tamamen kendi kararları olduğunu vurguladılar. İçlerinden biri, eski bir yetişkin film oyuncusu olduğunu ve bu tarz kıyafetleri sevdiğini söylerken, diğeri sıcak hava nedeniyle böyle giyindiğini ve file çorap giymeye alışkın olduğunu belirtti.

Kadınlar, Dr. Tabuchi'yi destekleme nedenlerini ise "kibar ve saygılı bir insan olması" şeklinde açıkladılar.

Bu olay Japonya'da siyasi kampanyalarda giyim kuşam konusundaki tartışmaları da gündeme getirdi.

Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti

Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (6)

Bükücü:

Oyum sana, Koyum sana dedikleri bu olsa gerek :))

19
3
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Turgut Aydoğdu:

Bizim taksimde çok var bunlardan.

4
0
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Ahmet AKGÜL:

sandıkta koyarlar bu kızlara bence :D

3
1
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Ersin Altun:

off çok guzel

2
2
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FONCUSAVAR:

Dünya sapıttı.

2
0
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MGk:

Modern hayat da kadın sadece ve sadece CİNSEL bir objedir..

0
0
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