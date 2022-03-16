Son dakika: Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarı yapıldı
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Son dakika: Japonya'da merkez üssü Fukushima eyaleti olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fukushima ve Miyagi eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı. Japon televizyon kanalları deprem için "Çok şiddetliydi" yorumları yaparken, henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan iki dakika içinde aynı bölgede 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Japonya'nın kuzeydoğu kıyısında meydana geldiği açıklandı. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, depremin merkez üssünün Japonya'nın kuzeyinde yer alan Sendai olarak açıkladı. 7.3 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgede, iki dakika gibi kısa bir süre içerisinde, 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Japon NHK TV kanalı, depremin çok şiddetli hissedildiğini açıklarken, henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Deprem, binaların şiddetle sallandığı Tokyo da dahil olmak üzere doğu Japonya'nın büyük bölümlerini salladı. Japonya'nın ulusal afet uyarı sistemi "J-Allert" binlerce Japon vatandaşına anlık uyarı gönderdi. Riskli bölgelerde bulunan halka, yüksek kesimlere gitme çağrısı yapılırken, dalga yüksekliğinin 1 metre olarak tahmin edildiği bildirildi
Aynı bölge, 2011'de Fukushima nükleer felaketini tetikleyen 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından tsunami felaketi yaşanmıştı.