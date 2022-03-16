Son dakika: Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarı yapıldı

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Japonya'nın kuzeydoğu kıyısında meydana geldiği açıklandı. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.

6,4'LÜK BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, depremin merkez üssünün Japonya'nın kuzeyinde yer alan Sendai olarak açıkladı. 7.3 şiddetindeki depremin hemen ardından bölgede, iki dakika gibi kısa bir süre içerisinde, 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DEPREM İÇİN "ÇOK ŞİDDETLİ" YORUMU YAPILDI

Japon NHK TV kanalı, depremin çok şiddetli hissedildiğini açıklarken, henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

7,3 büyüklüğündeki deprem marketlerdeki ürünlerin devrilmesine neden oldu.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 METREYE ULAŞTI

Deprem, binaların şiddetle sallandığı Tokyo da dahil olmak üzere doğu Japonya'nın büyük bölümlerini salladı. Japonya'nın ulusal afet uyarı sistemi "J-Allert" binlerce Japon vatandaşına anlık uyarı gönderdi. Riskli bölgelerde bulunan halka, yüksek kesimlere gitme çağrısı yapılırken, dalga yüksekliğinin 1 metre olarak tahmin edildiği bildirildi

AYNI BÖLGE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANMIŞTI

Aynı bölge, 2011'de Fukushima nükleer felaketini tetikleyen 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından tsunami felaketi yaşanmıştı.

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