Haberler

Japonya'da inşaat iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçinin kaybolduğu, denize düştüğünden şüphelenildiği bildirildi.

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu düşen 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Japon basını, çelik üretim tesisindeki şantiyede bulunan iskelenin yaklaşık 40 metre yükseklikte olduğunu duyurdu. 

KAYIP İŞÇİNİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Polis, olay sırasında iskele üzerindeki 3 işçinin düşerek yaşamını yitirdiğini, bir işçinin ise kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, kayıp işçinin denize düştüğünden şüphelendiklerini aktardı.

Kazanın meydana geldiği bölgede olaydan önce şiddetli rüzgar uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

