Japonya'da inşaat iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti
Japonya'nın Kanagawa eyaletinde bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçinin kaybolduğu, denize düştüğünden şüphelenildiği bildirildi.
Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu düşen 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Japon basını, çelik üretim tesisindeki şantiyede bulunan iskelenin yaklaşık 40 metre yükseklikte olduğunu duyurdu.
KAYIP İŞÇİNİN DENİZE DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Polis, olay sırasında iskele üzerindeki 3 işçinin düşerek yaşamını yitirdiğini, bir işçinin ise kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, kayıp işçinin denize düştüğünden şüphelendiklerini aktardı.
Kazanın meydana geldiği bölgede olaydan önce şiddetli rüzgar uyarısı yapıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı