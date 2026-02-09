Japonya'da seçimleri ülkenin ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi kazandı

Haberler

Japonya'da yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokratik Parti, Temsilciler Meclisi'nde 465 sandalyeden 316'sını kazanarak önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçla LDP, mecliste 310 sandalye eşiğini geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

JAPONYA'da erken genel seçimleri, Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki Liberal Demokratik Parti kazandı.

Japonya basını, sandık sayım sonuçlarına göre, Başbakan Sanae Takaichi'nin partisi Liberal Demokratik Parti'nin (LDP), parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazandığını duyurdu. Bu sonuçla LDP, sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etti. İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) ise sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti.

