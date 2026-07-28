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Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: Alışveriş Merkezi Çöktü, Çok Sayıda Ölüden Endişe Ediliyor

Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: Alışveriş Merkezi Çöktü, Çok Sayıda Ölüden Endişe Ediliyor
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Japonya'nın Kumamoto bölgesinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde bir alışveriş merkezi çöktü, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor. Deprem nedeniyle binlerce evin elektriği kesildi, yollar yıkıldı ve tsunami uyarısı yapıldı ancak kısa sürede kaldırıldı. Başbakan Sanae Takaichi, can kaybı ve hasarın değerlendirildiğini açıkladı.

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'daki 7.1 büyüklüğünde depremde çöken bir alışveriş merkezinde çok sayıda ölü olabileceğinden endile ediliyor. Deprem nedeniyle bölgede binlerce evin elektriği kesildi, yollar yıkıldı.Kısmen çöken bir alışveriş merkezinde ölümlerin yaşandığı aktarılıyor.Aeon isimli alışveriş merkezinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgenin itfaiye teşkilatı, "kompleksin ikinci katının çöktüğünü ve içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığını" açıkladı.Yayın kuruluşu TBS, "önemli sayıda" kişinin burada hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini bildiriyor. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, bölgedeki can kaybı sayısı ve hasarın boyutunun hala değerlendirildiğini söyledi.Türkiye saati ile 10.27'de meydana gelen depremde 150 binden fazla kişiye sığınaklara gitme çağrısında bulunuldu. Kısa süreliğine verilen tsunami uyarısı, bir saat içinde kaldırıldı.Merkezi hükümet yetkilileri, bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

BBC
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