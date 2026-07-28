Japonya'nın Kumamoto Eyaletinde 7.1 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı
Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı tsunamiriskine karşı kıyı bölgelerinde yaşayanları güvenli alanlara geçmeye çağırırken, hükümet Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki illeri için acil uyarı yayımladı. Artçı sarsıntı riskine karşı tedbirli olunması istendi.
JAPONYA'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, sarsıntının ardından tsunami uyarısı yaparak, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan acilen güvenli alanlara geçmelerini istedi. Japon hükümeti, Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki başta olmak üzere depremden etkilenen bölgeler için acil uyarı yayımladı. Bölgede artçı sarsıntı riskinin devam ettiği kaydedilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.