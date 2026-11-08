Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya'da 5.7'lik deprem Aichi ve Shizuoka'da 20'den fazla kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya'da 5.7'lik deprem Aichi ve Shizuoka'da 20'den fazla kişiyi yaraladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Meteoroloji Ajansı, Shizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

JAPONYA'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Shizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Bin liralık bakımı atlayan 60 bin lira ödeyebilir! Usta uyardı
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı14

Eşi için tedbir talep edilen eski bakan yardımcısı görevden alındı
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi
Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti

İçişleri Bakanı açıkladı: 6 kişinin öldüğü saldırıda aşırı sağ izleri