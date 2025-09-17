ANKARA Üniversitesi tarafından Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya 'fahri doktora' ünvanı takdim edildi.

Ankara Üniversitesi rektörlük binasında gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Ankara Üniversitesi tarafından Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya sanat tarihi alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle 'fahri doktora' ünvanı verildi. Prenses Mikasa, "Bir ailede üç kuşak doktora yapmış kişiler bulunabilir, ancak bir ailenin üç kuşağının kendi ülkesinden başka bir ülkedeki aynı üniversiteden fahri doktora almasının dünyada bile son derece ender rastlanan bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ELİMDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİM'

Prenses Mikasa, "Benim bugüne kadar yaptığım faaliyetler, Prens Takahito Mikasa ve babamın başarılarıyla hiçbir şekilde mukayese edilemez, ancak üç kuşak boyunca gönül verdiğimiz Türkiye ile olan bağımızın takdir edilmesi beni derinden etkilemiştir. Türkiye ile üç kuşak boyu kurduğumuz bağdan ve Ankara Üniversitesi'nden aldığımız fahri doktoralardan büyük bir gurur duyuyorum. Başta Prens Takahito Mikasa ve babam olmak üzere, pek çok kişinin emeğiyle yakılan Japonya dostluk meşalesini daha da parlak hale getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bugün için teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU DAHA DA PEKİŞTİRİYORUZ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun yalnızca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını söyledi. Ünüvar, "Bu dostluk, asırlar öncesine dayanan karşılıklı ilgi, anlayış ve saygıyla yoğrulmuş, kültürden bilime, sanattan insanlığa uzanan çok boyutlu bir bağdır. Bugün burada düzenlediğimiz fahri doktora tevdi töreni, işte bu kadim dostluğun yeni bir nişanesidir. Üniversitemiz, 1946 yılında kurulduğu günden bu yana bilimin ve evrensel değerlerin ışığında farklı kültürlerle köprüler kurmayı, uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeyi en temel misyonlarından biri olarak benimsemiştir. Bu anlayışla, daha önce Japonya İmparatorluk Ailesi'nin seçkin mensuplarıyla da bu onuru paylaşma fırsatını bulduk. 1986 yılında Altes Prens Dr. Takahito Mikasa'ya, 2010 yılında ise Altes Prens Tomohito Mikasa'ya fahri doktora ünvanı tevdi ettik. Bugün ise bu geleneği sürdürüyor, aynı zamanda Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 101'inci yılında Altes Prenses Akiko Mikasa'ya bu ünvanı tevdi ederek, iki ülke arasındaki dostluğu ve akademik bağları daha da pekiştiriyoruz" dedi. Törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi ve Altes Prenses Akiko Mikasa'nın üniversiteyi ziyareti anısına fidan dikildi.

