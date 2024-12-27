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Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti

Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar'da zeminin zayıflığına ve şehir merkezindeki dört fay hattına dikkat çekerek olası bir depremin büyüklüğünü söyledi. Moriwaki, 7.5 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi belirterek uyarılarda bulundu.

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar olurken vatandaşlar, deprem uzmanlarının uyarılarını yakından takip ediyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Afyonkarahisar'da basın mensuplarına konuşarak önemli uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'da Kahramanmaraş ve Marmara Bölgesi gibi 7.5 büyüklüğünde deprem beklenmediğini ifade eden Moriwaki, zeminin zayıflığı nedeniyle 6 büyüklüğündeki bir depremin bile ciddi hasar yaratabileceğini söyledi.

"ALÜVYON ZEMİN ÇOK KÖTÜ"

Deprem uzmanı, "Geçen sene 28 Aralık'ta Afyon'a geldik. Ondan sonra maalesef Doğu Anadolu fay hattı kırılma olayı başladı. Tabi ondan sonra Afyonkarahisar için pek fazla araştırmadım, ama tabi o sene içerisinde Afyonkarahisar'da da depremler olabilir. Afyonkarahisar'da da fay hatları var ve şehrin içerisinde 4 tane fay hattı var. Alüvyon zemin çok kötü, fay hattı var bunun için çok yüksek katlı binalar yapmamak lazım zaten belediye başkanı da karar verdi 3. kata kadar izin verildi, bu çok iyi oldu. Bazı yerlere yapılabilir mesela TOKİ'nin yerleri için biraz daha yüksek bina yapılabilir." diye konuştu.

7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Türkiye'de genel olarak yüzde 50'den fazla kaçak bina olduğunu belirten Moriwaki, 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Sondaj yapısı, zemin yapısına bakılıp kontrol altında bina yapılmalı, aslında 1998'den sonra izin var mı, zemin iyi mi kötü mü bakılmalıydı. Genel olarak kötü zemin, çok büyük deprem yani Kahramanmaraş'taki deprem gibi veya Marmara Bölgesi'ndeki deprem gibi 7 ya da 7.5 gibi deprem burada beklemiyorum. Ama maalesef zemin kötü olduğu için genelde 6'ya çıksa da 2002'de de deprem oldu dikkatli olmak lazım."

"DEPREME HER ZAMAN HAZIR OLMALIYIZ"

"Depremin zamanını ve büyüklüğünü sormasınlar" diyen Moriwaki, "Türkiye'ye ve Japonya'ya deprem geliyor, onun için biz hazır olmalıyız. Belediyede, evde, şirkette, okullarda hep beraber olmalıyız, o zaman bu hasarı yüzde 70 oranında azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam o zaman hep birlikte bunlar için yayın yapmak lazım, deprem gelmiyorsa da insanlar unutabilir haber yapıp bunu unutturmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

sen Japonya'yayla ilgilen bizden uzak dur..

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Haber YorumlarıAhmet Araç:

Bu adam da japon diye yazıyolar hiç bi tahmini tutmuyor bizim türkler daha iyi tutturuyor

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