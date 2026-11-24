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Dünya 2 numarası Jannik Sinner, ocak ayındaki Avustralya Açık'ın başlamasına yedi hafta kala dizinden "küçük bir ameliyat" geçirdiğini açıkladı. Beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki İtalyan tenisçi, 12 Temmuz'da Wimbledon'ı kazandığından beri resmi maça çıkmadı, BBC'nin haberine göre.

Sinner, Instagram paylaşımında ameliyatın dizin dış yanından geçen kalın doku bandının (iliotibial bant) durumunu iyileştirmek için yapıldığını belirtti. Tenisçi, diz sorununun ne olduğunu ilk kez bu paylaşımla açıklamış oldu.

"AMELİYATSIZ HER YOLU DENEDİK"

Sinner, "Son birkaç ayda ekibimle birlikte sakatlığımı ameliyatsız tedavi etmek için her şeyi denedik. Başlangıçtaki çok umut verici ilerlemeye rağmen dizim ne yazık ki hepimizin umduğu gibi yanıt vermedi" dedi. İtalyan raket, "Kortta olmayı gerçekten çok özledim. Şimdi ekibimle birlikte iyileşme sürecine başlıyorum" ifadelerini kullandı.

Sinner, kasım ayının başında hedefinin Avustralya'ya gitmek ve yılın ilk Grand Slam turnuvası 17 Ocak'ta başlamadan önce "birkaç turnuva oynamak" olduğunu söylemişti. Tenisçi, bedenini korumak için kariyerini uzun vadeli düşünmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

BADEMCİK AMELİYATI SONRASI KİLO KAYBETTİ

Sinner, ekim ayında YouTube kanalında yayımladığı videoda bademciklerinin alınmasının ardından "çok kilo" verdiğini anlatmıştı. Diz sorunu için de "Hiçbir şey hissetmediğim, sorunsuz oynayabildiğim günler oldu; hiç hareket edemediğim günler de" demişti. İtalyan tenisçi, Wimbledon'daki ilk maçında sert bir düşüş yaşamış, sorunlu bir ayak tırnağı yüzünden ayakkabısına kan sızmıştı.

Sezonun ilk yarısına damga vuran Sinner, tekler maçlarında 44 galibiyet alıp yalnızca 3 kez kaybetti. Mart ile mayıs arasında üst üste beş Masters 1000 turnuvası kazandı. Sezonunu ekim başında kapattığı için 2025 sonunda Çin, Viyana, Paris ve ATP Finalleri'nde kazandığı puanları koruyamadı.

ZİRVE ZVEREV'E GEÇTİ, ALCARAZ 350 PUAN GERİDE

Sinner'in yokluğunda Alexander Zverev dünya 1 numarası oldu; ABD Açık'ı kazanarak yılı zirvede bitirmeyi de garantiledi. Bilek sakatlığı nedeniyle dört ay kortlardan uzak kalan Carlos Alcaraz ise eylülde döndükten sonra dört şampiyonluk kazandı. ATP Finalleri'ni de kazanan İspanyol tenisçi, Sinner'in yalnızca 350 puan gerisinde; ancak Avustralya Açık'ta 2.000 puanını savunacak.

Alcaraz, pazar günü ATP Finalleri'ni kazandıktan sonra "Jannik'in aramızda olmaması üzücü. Onu gerçekten özlüyoruz. Daha iyi ve daha güçlü döneceğinden eminim" dedi.

Kaynak: BBC