İzmir'de Amerikan askerine çuval geçirme olayı: 15 kişi gözaltında

İzmir'de dün bir Amerikan askerinin başına çuval geçirildi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) olayı X hesabında yayınladığı görüntülerle duyurdu.

TGB, "Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" dedi.

İzmir Valiliği, olayla ilgili TGB üyesi 15 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kişilerin USS Wasp gemisinde görevli Amerikan askeri personeli olduğunu teyit etti.

Askerlerin güvende olduğunu belirten elçilik, Türk makamlarına olaya hızlı müdahale ettikleri için teşekkür etti.

Reuters haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü, olaydan dolayı "rahatsız" olduklarını ancak "Türk polisinin konuyu ciddiye almasını" takdir ettiklerini söyledi.

Amerikan donanması yayınlarına göre USS Wasp, 13-17 Ağustos tarihlerinde Türk savaş gemileriyle eğitim tatbikatına katıldı.

Gemi, 1 Eylül'de, önceden planlanmış bir ziyaret kapsamında İzmir limanına geldi.

Perinçek'ten destek

Gözaltına alınanlar arasında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de olduğu açıklandı.

Çetin dün akşam saatlerinde X'ten yayınladığı bir mesajda "Gözaltındayız" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, X hesabından olaya destek verdi.

Perinçek, saldırının "ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okuduğunu" ve "Hamas lideri Heniyye'nin şehit edilmesine yanıt verdiğini" savundu.

Aydınlık gazetesi, TGB'nin 2011 yılından beri yedinci kez bir Amerikan askerinin başına çuval geçirdiğini yazdı.

Neden çuval geçiriyorlar?

Amerikan askerlerinin başına çuval geçirilmesi 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan bir olaya gönderme yapıyor.

Amerikan askerleri, bu tarihte Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı subayların bulunduğu karargâha baskın düzenlemiş, buradaki Türk askerlerini başlarına çuval geçirerek sorgulanmak üzere Bağdat'a götürmüştü.

Askerler yaklaşık 60 saat göz altında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Olay, TBMM'nin ABD askerlerinin Irak operasyonu için Türkiye topraklarını kullanmasına izin veren tezkereyi reddetmesinin ardından yaşanmıştı.

1 Mart 2003'teki oturumda tezkerenin reddedilmesinin ardından ABD, Irak harekatı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.