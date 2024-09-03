Üye Girişi
Haberler
BBC

İzmir'de Amerikan askerine çuval geçirme olayı: 15 kişi gözaltında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, bir Amerikan askerinin başına çuval geçirdi. Olay sonrası TGB'den 15 kişi gözaltına alındı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, saldırıya uğrayan askerin USS Wasp gemisinde görevli olduğunu belirtti. Beyaz Saray ise olaydan 'rahatsız' olduklarını ifade etti. TGB'nin bu eylemi, 2003'te Irak'ta yaşanan bir olaya atıfta bulunarak gerçekleştirildi.

İzmir'de dün bir Amerikan askerinin başına çuval geçirildi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) olayı X hesabında yayınladığı görüntülerle duyurdu.

TGB, "Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" dedi.

İzmir Valiliği, olayla ilgili TGB üyesi 15 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kişilerin USS Wasp gemisinde görevli Amerikan askeri personeli olduğunu teyit etti.

Askerlerin güvende olduğunu belirten elçilik, Türk makamlarına olaya hızlı müdahale ettikleri için teşekkür etti.

Reuters haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü, olaydan dolayı "rahatsız" olduklarını ancak "Türk polisinin konuyu ciddiye almasını" takdir ettiklerini söyledi.

Amerikan donanması yayınlarına göre USS Wasp, 13-17 Ağustos tarihlerinde Türk savaş gemileriyle eğitim tatbikatına katıldı.

Gemi, 1 Eylül'de, önceden planlanmış bir ziyaret kapsamında İzmir limanına geldi.

Perinçek'ten destek

Gözaltına alınanlar arasında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de olduğu açıklandı.

Çetin dün akşam saatlerinde X'ten yayınladığı bir mesajda "Gözaltındayız" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, X hesabından olaya destek verdi.

Perinçek, saldırının "ABD'nin ve İsrail'in sözde Kürdistan, gerçekte İkinci İsrail planlarına meydan okuduğunu" ve "Hamas lideri Heniyye'nin şehit edilmesine yanıt verdiğini" savundu.

Aydınlık gazetesi, TGB'nin 2011 yılından beri yedinci kez bir Amerikan askerinin başına çuval geçirdiğini yazdı.

Neden çuval geçiriyorlar?

Amerikan askerlerinin başına çuval geçirilmesi 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan bir olaya gönderme yapıyor.

Amerikan askerleri, bu tarihte Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı subayların bulunduğu karargâha baskın düzenlemiş, buradaki Türk askerlerini başlarına çuval geçirerek sorgulanmak üzere Bağdat'a götürmüştü.

Askerler yaklaşık 60 saat göz altında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Olay, TBMM'nin ABD askerlerinin Irak operasyonu için Türkiye topraklarını kullanmasına izin veren tezkereyi reddetmesinin ardından yaşanmıştı.

1 Mart 2003'teki oturumda tezkerenin reddedilmesinin ardından ABD, Irak harekatı planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.

BBC

Türkiye Gençlik Birliği Türkiye Gençlik Birliği Uluslararası İlişkiler Beyaz Saray Politika Güvenlik Türkiye Dünya İzmir

Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

 Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

 CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar
3-4 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Akşehir elektrik kesintisi MasterChef Kazandibi tarifi! En güzel Kazandibi tarifi! Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kazandibi için malzemeler! 3-4 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı elektrik kesintisi 3-4 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İnegöl, Osmangazi, Gemlik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 3-4 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konak, Karaburun, Kemalpaşa elektrik kesintisi 3 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 3-4 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Akhisar, Salihli elektrik kesintisi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3-4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Bağcılar, Silivri, Pendik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title