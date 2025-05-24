İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında saat 13.52'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde İzmir Körfezi açıklarında açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.52'de yaşanan deprem, yerin 9.93 kilometre altında gerçekleşti. Vatandaşlarda korku ve paniğe olan deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı.

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ "3.5" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli sarsıntının derinliğini 15.8 olarak ölçtü.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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