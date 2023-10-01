İzmir Buca'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde bugün saat 16:30'da 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD, İzmir'de bugün saat 16: 30'da Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, bugün saat 16: 30'de merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi ve 6,44 kilometre derinlikte 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Çevre ilçelerden de hissedilen deprem ile ilgili Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce kentimizde bir deprem yaşadık. Hepimize geçmiş olsun. Komşularımızın sakin olması önemlidir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Buca merkezli meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem kentimizin birçok noktasında hissedildi. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize ulaşan herhangi bir olumsuz bildirim bulunmuyor. İhtiyaç halinde 444 40 35 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz"