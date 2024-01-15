İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, savunma bariyerlerinde çatlaklar oluştu

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağında dün yeni bir patlama meydana geldiğini ve lavların Grandavik kentindeki yerleşim yerlerine ulaştığını duyurdu.

LAVLAR YERLEŞİM YERLERİNE KADAR ULAŞTI

IMO, Kasım 2023'te Fagradalsfjall yanardağında patlama meydana geleceğini belirterek Grandavik kentindeki vatandaşları tahliye etmişti. Aralık'ta meydana gelen patlama sonrasında bir sorun yaşanmadığını aktaran yetkililer, dün meydana gelen yeni bir patlama sebebiyle yanardağda yarıklar oluştuğunu ve lavların kentteki yerleşim yerlerine ulaştığını açıkladı.

SAVUNMA BARİYERLERİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

IMO, lavların Kasım'dan bu yana patlama riskine karşı Grandavik'in kuzeyinde inşa edilen savunma bariyerlerinde çatlak oluşturduğunu ifade etti.

"LAV ÇATLAKLARDAN AKARAK ŞEHİRDE HASARA NEDEN OLUYOR"

IMO konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Grindavik'in hemen kuzeyinde iki çatlak bulunuyor; büyük olanı Hagafell'de, küçük olanı ise kasabanın sınırında. Lav her iki çatlaktan da akıyor. Bugün öğlen 12 civarında açılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki daha küçük çatlak, Grindavik'teki Efrahopi mahallesine sadece 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Lav buradan şehir sınırlarına akıyor ve orada ciddi hasara neden oluyor" ifadelerini kullandı.