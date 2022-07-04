"İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası"

Venedik dünyanın şüphesiz en ilginç şehirlerinden biri. İtalya'nın su üstünde yüzer gibi görünen bu şehri her yıl binlerce turist ağırlıyor.

YÜZLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

Sahip olduğu konumun yanı sıra, tarihi yapısıyla da büyüleyen kentin görünümü hayranlık uyandırıyor. Ancak sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafta Venedik'in kalp şeklinde inşa edildiği görülüyor. Birçok kullanıcı kalp şeklindeki şehrin Venedik olduğunu düşünerek paylaşımlar yaptı.

YANSITMA YÖNTEMİYLE OLŞTURULDU

Google'da şehrin kuş bakışı fotoğrafları aratıldığında karşımıza paylaşılan fotoğrafın tam tersi bir görüntü karşımıza çıkıyor. Söz konusu görüntünün ise yansıtma yöntemiyle oluşturulduğu anlaşılıyor.

Venedik'in gerçek görüntüsü;