İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası - Haberler

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İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası

İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Google aramaları yapıldığında şehrin yapısının kalp şeklinde olmadığı ve fotoğrafın photoshopla yapıldığı anlaşılabiliyor.

Venedik dünyanın şüphesiz en ilginç şehirlerinden biri. İtalya'nın su üstünde yüzer gibi görünen bu şehri her yıl binlerce turist ağırlıyor.

Sahip olduğu konumun yanı sıra, tarihi yapısıyla da büyüleyen kentin görünümü hayranlık uyandırıyor. Ancak sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafta Venedik'in kalp şeklinde inşa edildiği görülüyor. Birçok kullanıcı kalp şeklindeki şehrin Venedik olduğunu düşünerek paylaşımlar yaptı.

İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası

Google'da şehrin kuş bakışı fotoğrafları aratıldığında karşımıza paylaşılan fotoğrafın tam tersi bir görüntü karşımıza çıkıyor. Söz konusu görüntünün ise yansıtma yöntemiyle oluşturulduğu anlaşılıyor.

İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası

İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası

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"İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu iddiası"
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""İtalya'nın turistik kenti Venedik'in kalp şeklinde olduğu bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Google aramaları yapıldığında şehrin yapısının kalp şeklinde olmadığı ve fotoğrafın yansıtma yöntemiyle yapıldığı anlaşılabiliyor.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Venedik İtalya Dünya Haberler

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