İtalya'nın Sardinya adasında sağ koalisyonun yenilgisi

İtalya’nın Sardinya adasında Pazar günü yapılan bölge seçimlerinde iktidardaki sağ koalisyon önemli bir yenilgi aldı, bölge başkanlığını muhalefetteki merkez-solun ortak adayı kazandı.

Hükümetin bu mağlubiyetinde, geçen hafta Filistin yanlısı gösterilerde polisin öğrencileri coplamasının da etkili olduğunu savunanlar var.

1,6 milyon nüfuslu adada yapılan seçimlerin sonuçları Pazartesi akşamı netleşti.

İktidardaki sağ partilerin ortak adayı Paolo Truzzu yüzde 45, muhalefetin adayı Alessandra Todde yüzde 45,4 oy aldı.

Merkez-soldaki Demokratik Parti ile popülist 5 Yıldız Hareketi’nin ortak adayı Todde, adanın ilk kadın bölge başkanı oldu.

Bu zafer aynı zamanda, sağın elindeki bir bölgenin 2015'ten beri ilk kez merkez-sola geçmesi ve sağ ittifakın 2020’den beri ilk kez bir bölgesel seçimi kaybetmesi anlamına geliyor.

İktidardaki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI), Lig ve merkez sağdaki Haydi İtalya partilerinin Sardinya’da aldığı bu yenilgi bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarında, hükümete bir darbe olarak yorumlandı.

La Repubblica, “Sardinya Meloni’yi cezalandırdı” derken, La Stampa da “Sardinya’da hükümete tokat” manşetini attı.

‘Copların bedeli’ yorumu

La Stampa’nın baş sayfasında yer alan bir yorumda hükümetin aldığı bu yenilgide geçen haftaki gösterilerde gençlerin polis şiddetine uğraması ve iktidarın bunu kınamamasına gelen tepkilerin de etkili olduğu belirtildi.

“Hükümet copların bedelini ödüyor” başlıklı yorumda, “Pisa’daki polis copları merkez-sol seçmeni, sandıkta yanıt vermek için harekete geçirmiş olabilir” denildi.

Geçen hafta Cuma günü Floransa ve Pisa kentlerinde yapilan Filistin’le dayanışma gösterilerinde, aralarında reşit olmayan öğrencilerin de yer aldığı ve barışçıl biçimde gösteri yaptıkları görülen protestocular polis tarafından coplu saldırıya uğramıştı.

Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin polis şiddetine uğraması ve hükümetin polise sahip çıkması infiale yol açmıştı.

Muhalefetin yanı sıra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da polisin gençlere karşı cop kullanmasını eleştirmiş ve bunu bir “iflas göstergesi” diye kınamıştı.

Meloni aşırı emindi, muhalefet birleşti

Öte yandan Sardinya’daki sonuçlarda sağ ittifak içindeki çekişmeler ve muhalefetin ortak aday çıkarmasının etkili olduğu da vurgulanıyor.

Başbakan Giorgia Meloni, koalisyon ortaklarının itirazlarına rağmen kendisine yakın bir ismi aday göstermekte ısrar etmekle de eleştiriliyor.

Genel olarak hükümete eleştirel yaklaşmaktan kaçınmasıyla dikkat çeken Corriere della Sera gazetesi de bugün baş sayfasında yayımlanan bir analizde bu unsura vurgu yaptı.

“Aşırı eminlik” başlıklı yazıda şu yorumlar yer aldı:

“Bu ulusal öneme sahip bir sonuç olmasa da alınan sinyal net. Sağ, Eylül 2022'deki genel seçimleri kazanmasından bu yana ilk kez yenilgiye uğradı…

“Siyasi açıdan Giorgia Meloni müttefiklerine kıyasla daha büyük bir kayıp aldı. Kendi adayını dayatmayı seçen Başbakan’dı…

“Meloni ve iktidar, sayısal olarak pek bir anlam ifade etmese de siyasi düzeyde tüm koalisyonu radikal biçimde düşünmeye zorlayan bir sarsıntıyla karşı karşıya. Kazanacaklarından aşırı eminlerdi. Birleşmiş bir muhalefeti yenmek için herhangi bir adayın yeteceğine aşırı inançlıydılar.”