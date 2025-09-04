İtalya'da Dini Tören Öncesi İki Türk Vatandaşı Gözaltına Alındı

İtalya'nın Viterbo kentinde devlet temsilcileri de dahil binlerce kişinin katıldığı bir dini tören öncesi iki Türk vatandaşı silahlar ve mühimmatla yakalanarak gözaltına alındı.

İtalya basını gözaltıların, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla geçen hafta yine aynı kentte yakalanan başka bir Türkiye vatandaşıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Dünkü tören için Viterbo'da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bugün yaptığı açıklamada, "Santa Rosa Bayramı'ndan sadece birkaç saat önce iki silahlı Türk vatandaşını tutuklayan kolluk kuvvetlerini tebrik ediyoruz" dedi.

Başbakan Giorgia Meloni de gözaltına alınan iki kişinin bayram töreni sırasında "kalabalığa ateş açmayı planladığı" iddiasına yer veren bir gazete kupürünü sosyal medyada paylaştı.

Meloni paylaşımında, kutlamalardan "sadece birkaç saat önce Viterbo'da iki silahlı Türk vatandaşının tutuklanmasını sağlayan hızlı müdahaleleri için" güvenlik güçlerini tebrik etti ve şöyle devam etti:

"Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan'ın derin hisler taşıdığı asırlık bir geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağladı."

Viterbo kentinin koruyucu azizesi kabul edilen Santa Rosa için 3 Eylül'de yapılan kutlamaların tarihi 1200'lere dayanıyor.

Azizeye adanan bir heykel geleneksel olarak akşam saatlerinde, sokak ışıklandırmaları söndürülerek kent sokaklarında taşınıyor.

Operasyon sonrası güvenlik tedbirlerinin artırılması nedeniyle bayram, geleneklerin aksine ışıklar açık şekilde yapıldı.

İki kişi yakalandı, bir kişi kaçtı

Basındaki haberlere göre silahlarla yakalanan iki şüpheli, dini bayram için geçit töreninin yapılacağı alana yakın bir konaklama tesisinde kalırken tespit edildi.

Haber ajansı Ansa, şüphelilerin tören sırasında saldırı düzenleme planı yaptıklarını, silah kaçakçılığı da dahil tüm olasılıkların soruşturmada incelendiğini belirtti.

Ajansa göre şüpheliler ilk sorgularında savcılığın sorularına yanıt vermedi.

Kamu yayıncısı Rai de gün içindeki haber bültenlerinde bu gözaltılara geniş yer verdi.

Rai radyosunun haberine göre, iki kişinin gözaltına alındığı operasyonda bir kişi ise kaçmayı başardı.

Rai olayın terör saldırısı hazırlığı olduğu yönünde delile rastlanmadığını, iki şüphelinin silah kaçakçılığı suçlamasıyla Viterbo cezaevinde tutulduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise "Viterbo'da makineli tüfekler, tabancalar ve çok sayıda mermiyle iki Türk vatandaşı tutuklandı. Bir katliam olabilirdi, ancak kolluk kuvvetlerinin kararlı müdahalesi saldırıyı önledi" dedi.

İki haftada ikinci operasyon

İtalya basını bu gözaltıların, yine Viterbo kentinde geçen hafta yapılan bir operasyonla bağlantılı olabileceğini vurguluyor.

İtalya polisi 25 Ağustos'ta Viterbo'da uluslararası olarak aranan bir Türk vatandaşının tutuklandığını duyurmuştu.

Söz konusu kişinin kimlik bilgileri soruşturma altındaki kişilerin hakları ve masumiyet karinesi uyarınca açıklanma.

Ancak polisin verdiği bilgilere göre şahıs, "Türkiye'de kara para aklama ve silahlı suçlar da dahil olmak üzere şiddet suçlarıyla ilintili bir suç örgütünün lideri olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

Şüpheli hakkında ayrıca gasp ve tehdit gibi suçlamalar da mevcut.

Türkiye söz konusu şüphelinin iadesini talep ederken bu talebin İtalya yargısında değerlendirme aşamasında olduğu açıklandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Viterbo'daki gözaltılar ve bundan sonraki süreçle ilgili sorularımıza haberimiz yayımlanana kadar yanıt vermedi.

Organize suç örgütü liderliği yaptığı öne sürülen Barış Boyun da Mayıs 2024'te Viterbo'ya bağlı Bagnaia köyünde yakalanmıştı.

Türkiye'nin iadesini istediği Boyun halen İtalya'da cezaevinde.

25 Ağustos'ta suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla bir Türk vatandaşının daha yakalandığı açıklanınca La Repubblica gazetesi, Viterbo kentinin yer aldığı orta İtalya bölgesine verilen adla "Tuscia kaçakların gözde mekanı" başlığını attı.