İtalya'da Cinsiyetçi İçerik Yayımlayan İnternet Sitesine Soruşturma

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni de dahil çok sayıda kadının montajlı ya da izinsiz görüntülerini cinsiyetçi içeriklerle yayımlayan bir internet sitesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Yıllardır aktif olan ve 700 binin üzerinde kullanıcısı olduğu belirlenen site, şikayetler üzerine kapatıldı.

İsmini, İtalyancada vajina için argoda kullanılan bir terimden alan platformda (Phica), çok sayıda kadının fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı ve cinsel içerikli pozlar verdirecek şekilde tahrif edildiği ortaya çıktı.

Başbakan Meloni, kızkardeşi Arianna ve ve muhalefet lideri Elly Schlein gibi politikacıların yanı sıra, sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerin görüntüleri sitenin "VIP bölümünde" bulundu.

Sitede, dijital olarak tahrif edilmiş mayolu plaj fotoğrafları ya da giyinme odaları gibi yerlerde gizli çekildiği anlaşılan görüntüler de tespit edildi.

Bu fotoğraflara cinsiyetçi ve pornografik içerikli başlık ve yorumlar eklendiği belirlendi.

Geçmişte de şikayet edilmiş

Sitenin yöneticileri, tepkiler üzerine kullanıcıları platformu "kötüye kullanmakla" suçlayarak siteyi kapattı.

Öte yandan 2005'te açılan siteyle ilgili geçmişte çok sayıda kadının şikayette bulunduğu ancak bugüne kadar sitenin aktif kaldığı da ortaya çıktı.

Bu kez tanınmış isimlerin görüntülerinin ortaya çıkması ve muhalefetteki Demokratik Parti'nin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Ülkede geçen haftalarda da benzer şekilde kullanılan bir Facebook grubu ortaya çıkarılmış, tepkiler üzerine Meta yönetimi grubu kapatmıştı. "Karım" isimli bu grupta kullanıcılar eşleri olduklarını söyledikleri kadınların izinsiz çekildiği anlaşılan görüntülerini paylaşıyordu.

Bu vakalar üzerine ülkede cinsiyetçilik ve sanal dünyadaki saldırganlıkla ilgili tartışmalar yeniden canlandı.

Son vaka üzerine Başbakan Meloni de bir açıklama yaptı ve "Yaşananlardan tiksiniyorum" dedi.

Corriere della Sera gazetesinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Başbakan, "2025 yılında hala bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin, bir de bunu anonimliğin veya klavyenin arkasına saklanarak yapanların olması rezalet" dedi.

"Forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından rencide edilen, hakarete uğrayan ve mahremiyetlerine tecavüz edilen tüm kadınlarla dayanışma içindeyim" diyen Meloni, bunun suç olduğunu, sorumluların tespit edilerek en sert şekilde cezalandırılacağına inandığını belirtti.

'Üçüncü binyıl barbarlığı'

Sitede görüntüleri paylaşılan isimlerden, Demokratik Parti'den Avrupa Parlamentosu milletvekili Alessandra Moretti ise geçmişteki şikayetlere rağmen Phica sitesinin yıllarca aktif kaldığını vurguladı.

"Şikayetler yalnızca tanınmış ve nüfuzlu kişiler tarafından yapıldığında etkili oluyor" diyen Moretti bu gibi vakaları önlemek için yeni yasal düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Sitedeki görüntüleriyle ilgili şikayette bulunacağını açıklayan eski bakanlardan Mara Carfagna da "dijital saldırıların gerçek şiddete dönüşebileceği" uyarısı yaptı ve bu suçlara karşı tüm siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella da bu gibi sanal saldırıları "üçüncü binyıl barbarlığı" diye tanımladı. Bakan, bu vakalarla mücadeleyi hem eğitim hem de yargı aşamalarında güçlendirecek tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.