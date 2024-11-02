İtalya'da bulunan 4000 yıllık bakır hançer, Bakır Çağı'nın gizemlerine ışık tutuyor

İtalyan arkeologlar, ülkenin kuzeyindeki Trieste şehri yakınlarında önemli bir keşfe imza attı. Tina Jama Mağarası'nda bulunan 4000 yıllık bakır hançer, Bakır Çağı'nın gizemlerine ışık tutacak. 10 santimetre uzunluğundaki yaprak şeklindeki hançerin yanı sıra, MÖ 2500'lü yıllara ait taş eserler ve seramik parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.

Venedik'teki Ca' Foscari Üniversitesi ve Sloven bilim insanları, bu keşfin önemini vurguluyor. Elena Leghissa, "Bu tür değerli eşyalar genellikle mezarlarda bulunur. Mağarada böyle bir hançerin bulunması, buranın kullanım amacıyla ilgili yeni sorular doğuruyor" diyor.

Araştırmacılar mağarada birçok önemli bulguya rastladı. MÖ 2000-1500 yıllarına ait, mağara girişini kapatan taş yapı, insan kafatası parçaları, eski bir ocak, çakmaktaşından ok uçları ve bıçaklar, taş baltalar, obsidyen ve deniz kabuğundan süsler bunlar arasında. Bu bulgular, mağaranın binlerce yıl boyunca farklı amaçlarla kullanıldığını gösteriyor. Özellikle seramik eserler, bölge halkının bugünkü Hırvatistan kıyılarındaki toplumlarla ilişki içinde olduğunu kanıtlıyor.

Kazı ekibi, mağaranın daha fazla tarihi sır barındırdığına inanıyor ve gelecek kazıların heyecanla beklendiğini belirtiyor. Bu keşif, yakın zamanda Suudi Arabistan'da bulunan 4000 yıllık kasaba kalıntılarıyla birlikte, insanlığın göçebe yaşamdan yerleşik düzene geçiş sürecine dair önemli bilgiler sunuyor.