İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini Göçmen Gemilerine İzin Vermeme Davasında Savunma Yaptı

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, 2019’da göçmenleri taşıyan bir geminin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermediği gerekçesiyle yargılanıyor. 147 göçmeni alıkoymakla ve görevi ihmalle suçlanan Salvini bugünkü duruşmada kendisini ‘Ulusal güvenliği koruyordum’ diye savundu.

Sağ-popülist Lig-5 Yıldız Hareketi koalisyon hükümeti döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Matteo Salvini, denizde göçmenleri kurtaran yardım gemilerini bloke etme girişimlerinde bulunmuştu.

Bu vakalardan birinde, Ağustos 2019'da yaklaşık 160 kişiyi kurtaran İspanya merkezli Open Arms örgütünün gemisine liman açmayı 19 gün boyunca reddetmişti.

Acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyanların karaya çıkmasına izin verilirken gemi ancak mahkeme kararıyla İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşabilmişti.

Bu vakadaki sorumluluğu nedeniyle Ekim 2021’de yargılanmaya başlanan Salvini suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Salvini bugün Sicilya adasındaki Palermo kentinde görülen duruşmada "Ulusal güvenliği koruyordum" dedi.

Salvini, Almanya, Belçika ve Fransa’da son yıllarda düzenlenen bazı saldırıların, deniz yoluyla İtalya kıyılarından Avrupa’ya giriş yapmış olan düzensiz göçmenlerce düzenlendiğini vurguladı.

O dönemde terör alarmı yaşandığını savunan Salvini, "Ülkeye faydalı bir hizmette bulundum. Yaptıklarımızın tüm sorumluluğunu üsteleniyorum" dedi. Öte yandan davaya konu olan kararların koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi tarafından da desteklendiğini hatırlattı.

Open Arms kurucusu Oscar Camps ise Salvini’nin daha önce de tekrarladığı "vatanı savundum" iddiasına tepki gösterdi.

Camps duruşma öncesi sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"'Yaptığım işten gurur duyuyorum çünkü ülkemin güvenliğini ve onurunu savundum,' diyor. Ne güvenliği, hangi onur? Demokratik bir cumhuriyetin bir bakanının, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 savunmasız insanı, en yakın limanda gerekli bakımı alabilmek için 19 gün beklemeye zorlaması onurlu bir davranış mıdır? Biz öyle olmadığını düşünüyoruz. "

Salvini bugün mahkemede ayrıca, yardım gemilerinin denizde bloke edilmesinin denize açılan göçmen teknesi sayısını azalttığını, dolayısıyla daha az can kaybı ve insan kaçakçılarına daha az gelir sağlandığını iddia etti. Ancak Salvini’nin bu iddiası göç alanında çalışanlar tarafından yalanlanıyor.

Halen iktidarda, Salvini’nin de ortağı olduğu göç karşıtı bir sağ koalisyon hükümeti bulunuyor. Kural dışı göçü durdurma vaadiyle Ekim 2022’de iktidara gelen ve yardım örgütlerinin faaliyetlerini kısıtlayıcı tedbirler alan bu hükümet döneminde ülkeye deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı arttı.

2023 yılı boyunca İtalya’ya deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 157 binin üzerindeydi. 2022’de bu sayı 105 bin, 2021’de ise 67 bindi.

Göç alanında çalışan Centro Astalli derneğinin verilerine göre 2023’te Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden göçmen sayısı önceki yıla göre yaklaşık 1000 kişi artışla 2 bin 571 oldu.

Uluslararası Göç Örgütü de (IOM), İtalya kıyılarını da içeren Orta Akdeniz hattını "dünyanın bilinen en ölümcül göç rotası" diye tanımlıyor.

Bu rota üzerinde 2014’ten bu yana kaydedilen ölüm ve kayıp sayısı 17 binin üzerinde.