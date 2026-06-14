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İsviçre'de nüfusu 10 milyonla sınırlandırma referandumu

İsviçre'de nüfusu 10 milyonla sınırlandırma referandumu
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İsviçre, nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören tasarıyı bugün referandumla oyluyor. Tasarı, sığınma hakkı ve aile birleşimi gibi konularda kısıtlamalar içeriyor.

İSVİÇRE, bugün yapılacak referandumla ülke nüfusunun 10 milyon ile sınırlandırılmasını öngören tasarıyı oylayacak.

İsviçre halkı, ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören tasarıyı karara bağlamak üzere bugün sandık başına gidiyor. İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) sunduğu tasarıya göre, nüfusun 2050 yılından önce 10 milyonu aşmaması gerekiyor. Nüfusun 9,5 milyona ulaşması halinde ise hükümetin acil önlemler alması öngörülüyor. Bu önlemler arasında İsviçre'ye sığınma hakkı tanınan kişi sayısının sınırlandırılması ve yabancı işçiler için aile birleşimi haklarının kaldırılması yer alıyor. Nüfusun 10 milyon sınırına ulaşması durumunda ise İsviçre'nin imzaladığı uluslararası anlaşmaların, özellikle de Avrupa Birliği (AB) ile yapılan kişilerin serbest dolaşımı sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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