Haberler

İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi çıkan yangında hayatını kaybeden 16 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

  • İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde bir barda yılbaşı gecesi çıkan yangında 16 kişinin kimliği tespit edildi.
  • Yangında hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşı bulunuyor.
  • Kimliği tespit edilen 16 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

İsviçre'de bir barda yılbaşı gecesi çıkan yangında yaşamını yitiren 16 kişinin daha kimliğinin tespit edildiği ve hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da olduğu bildirildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN 16 KİŞİNİN CENAZESİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda çıkan yangında yaşamını yitirtenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor. Valais Kanton Polisi, kimliği tespit edilen 16 kişinin daha cenazesinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Turkiye de basina gelmeyen, Guvenli isvicrede gelmis. Allah rahmet eylesin...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri

Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri