İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi çıkan yangında hayatını kaybeden 16 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.
İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda çıkan yangında yaşamını yitirtenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor. Valais Kanton Polisi, kimliği tespit edilen 16 kişinin daha cenazesinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi.