Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı
İsviçre'nin Fribourg kantonuna bağlı Kerzers kasabasında bir posta otobüsünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin de yaralandı. Yangının otobüs içindeki bir kişini üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermesiyle çıktığı ifade ediliyor.

  • İsviçre'nin Kerzers kasabasında bir posta otobüsünde yangın çıktı.
  • Yangında 6 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
  • Polis ilk bulgulara göre yangının otobüsteki bir kişinin kasıtlı eylemiyle çıktığını açıkladı.

Fribourg Kantonu Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerzers kasabasının merkezinde dün akşam saatlerinde bölgesel ulaşımı sağlayan bir posta otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği, olayda otobüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

İLK BULGULAR KASITLI EYLEM

Meydana gelen olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği teyit edilirken, 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ağır yaralıların helikopter ve ambulanslarla hastanelere sevk edildiği, diğer 2 kişinin tedavilerinin ise olay yerinde yapıldığı kaydedildi. Polis yetkilileri, yangının çıkış nedeninin henüz kesinleşmediğini ancak eldeki ilk bulguların otobüs içindeki bir kişinin 'kasıtlı eylemine' işaret ettiğini duyurdu.

Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

SAVCILIK OLAYA EL ATTI

Olayla ilgili Fribourg savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin de sanal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Avrupa'yı sarsan facia! Yolcu, otobüste kendisiyle birlikte olanları da yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
