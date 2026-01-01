İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezindeki Barda Patlama: Ölü ve Yaralılar Var

(ANKARA) - İsviçre'de Crans-Montana kayak merkezi içerisinde bulunan bir barda patlama meydana geldi. Polis, çok sayıda yaralının ve hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı.

İsviçre'nin güneybatısındaki Wallis kantonu polis sözcüsü Gaetan Lathion, basına verdiği demeçte, "Sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi, soruşturmamız devam ediyor" dedi. Lathion, olayda ölü ve yaralıların bulunduğunu doğruladı.

Sözcü, patlamanın yerel saatle 01.30 sularında, turistlerin yoğunlukta olduğu ve yılbaşı kutlamalarının devam ettiği "La Constellation" isimli barda gerçekleştiğini kaydetti.

İsviçre basınında yer alan görüntülerde, binanın alevler içinde kaldığı ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği görüldü. Basına konuşan görgü tanıkları, "insanların korku ve panikle etrafa koşuşturduğunu, patlamanın şiddetli olduğunu" ifade etti.