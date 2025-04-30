İsveç'te kuaför salonuna silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

İsveç'in Uppsala kentinde dün akşam saatlerinde bir kuaför salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Maskeli saldırgan, olayın ardından elektrikli scooter ile kaçtı.

Başkent Stockholm'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Uppsala'nın merkezi Vaksala Meydanı'nda bulunan bir kuaför salonunda silah sesleri duyuldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, maskeli bir kişi salona girerek ateş açtı ve ardından elektrikli scooter ile olay yerinden uzaklaştı.

Bir görgü tanığı, "Önce bir silah sesi duydum, sonra çığlıklar yükseldi" diye anlatırken, başka bir tanık ise "Şüpheliyi köşeyi dönerken gördüm ve ardından silah sesleri gelmeye başladı" dedi.

Polis sözcüsü Magnus Jansson Klarin, yaptığı açıklamada "Üç kişinin hayatını kaybettiğini doğruluyoruz. Şu anda kurbanların kimliklerini tespit çalışmaları sürüyor. Koyu renkli kıyafetler giyen ve elektrikli scooter kullanan maskeli bir kişiye dair ihbarlar aldık, bu kişiyi arıyoruz" dedi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis cinayetin nedenini araştırıyor. İsveç kamu televizyonu SVT'nin haberine göre, öldürülen kişilerden biri, çete lideri Ismail Abdo'nun bir akrabasına yönelik planlanan bir saldırı soruşturmasında şüpheli olarak yer alıyordu.

Uppsala Belediye Başkanı Erik Pelling, "Bu olaylar karşısında hem şok oldum hem de çok üzgünüm. Aynı zamanda bunun olabilmesine öfkeliyim. Bu tür suçlarla yaşamak zorunda kalmamız ve sorunu etkili bir şekilde çözemememiz büyük bir hayal kırıklığı" dedi.

İsveç, son 10 yıldır çete kaynaklı şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. Özellikle başkent Stockholm ve çevresinde uyuşturucu çetelerinin hakimiyet mücadelesi nedeniyle silahlı saldırılar ve bombalama olayları artmış durumda. Bu yılın ocak ayında ülkede 30'dan fazla bombalı saldırı gerçekleşti.

Şubat ayında ise ülkenin Orebro kentindeki bir yetişkin eğitim merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Başbakan Ulf Kristersson'un "Şiddet dalgası üzerinde kontrolümüz yok" itirafı, ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Uppsala'daki saldırı, kente 100 binden fazla ziyaretçi çekmesi beklenen bahar festivalinden bir gün önce gerçekleşti. Polis, festival sırasında güvenlik önlemlerini artıracağını açıkladı.