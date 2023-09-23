İsveç'te E6 Otoyolunda Çökme: 3 Kişi Yaralandı

İsveç'in Göteborg kenti ile Norveç'in başkenti Oslo arasındaki E6 otoyolunda çökme meydana geldi. Yoldaki araçlar bölgede mahsur kalırken, 3 kişi yaralandı.

İsveç'in batı kıyısındaki Göteborg'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Stenungsund kasabası yakınlarında, Göteborg ile Norveç'in başkenti Oslo arasındaki E6 otoyolunda çökme meydana geldi. Yoldaki araçlar mahsur kalırken, bölgeye polis, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Göteborg Kurtarma Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, itfaiye personeli ve helikopter yardımıyla çok sayıda kişinin yoldaki araçlardan kurtarıldığı belirtildi. Çökmenin yaklaşık 10 aracı, ormanlık bir alanı, akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanı ve bir fast food restoranını etkilediği belirtildi. Polisten yapılan açıklamada ise 3 kişinin yaralandığı ifade edilirken, otoyoldaki çökmeye yakındaki bir inşaat sahasında yürütüle çalışmanın neden olup olmadığı konusunda soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Otoyol ise her iki yönde trafiğe kapatıldı. - STOCKHOLM