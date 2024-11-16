Üye Girişi
Haberler

İsveç'te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Bakanı'nın muz fobisine yönelik bakanlıktaki resmi yazışmalar basına sızınca ülke birbirine girdi. Bakanın, girdiği alanlarda herhangi bir muz izi olmaması için önceden hazırlık yaptırdığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, profesyonel destekle fobisini yenebilecekken kamu personelini uğraştırdığı için bakana tepki gösterdi.

İsveç'te Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Bakanı Paulina Brandberg'ün (41), muz korkusu ülkenin gündemine oturdu. Bakanın muz fobisine ilişkin bakanlıkta alınan önemleri içeren resmi yazışmalar ulusal basına sızınca ülkede kriz çıktı.

MUZLA TEMAS ETMEMEK İÇİN RESMİ YAZIŞMALAR YAPTI

Expressen gazetesinde yayınlanan yazışmalarda, Bakan Brandberg'ün personele, kendisinin muzla temas etmemesi için tüm önlemleri almalarını emrettiği yer aldı. Eylülde makamında Meclis Başkanı'yla görüşmesinden önce odada muz izi olmamasının emredildiği resmi yazışmanın yapıldığı da öğrenildi.

YARDIMCILARI ÖNCEDEN 'MUZ KONTROLÜ' YAPIYOR

Ayrıca bakanın katıldığı etkinliklerde girdiği alanlarda da muz olmaması için hazırlık yaptırdığı ortaya çıktı. Brandberg'ün yardımcılarının, bakan herhangi bir ortama girmeden önce orada muz bulunma ihtimalini kontrol ettiği ve varsa temizlendiği aktarıldı.

BAKANIN FOBİSİ ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Bakanın muz fobisi ülkede bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vatandaşlar bakanı, terapi desteği alarak yenebileceği bir fobisi varken kamu personelini uğraştırmakla suçladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise bakana sahip çıkarak bunun insani bir durum olduğunu söyledi. Bakanın fobisinin hükümet çalışmalarını etkilemediğini söyleyen Kristersson, "Farklı fobileri olan insanlara saygım sonsuz" dedi. Brandberg ise fobisini yenmek için profesyonel destek aldığını açıkladı.

Bakan Brandberg, daha önce de muzla ilgili sorunu hakkında konuşmuş ve dünyanın en garip fobisi olduğunu kabul ettiğini söylemişti.

İsveç'te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu

İmamoğlu'nun kente girişi olay oldu
Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.