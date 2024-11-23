İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye2nin kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor. Terör örgütü üyeleri ise buna sivilleri hedef alarak acımasızca cevap veriyor.

PKK'NIN HAİN SALDIRISINDA KÜÇÜKÇOCUK AĞIR YARALANDI

Terör örgütü, kendilerinin kontrolünde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Çarık Köyü'ne havan saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk ağır yaralandı.

Küçük çocuğun hali içler acıttı. Çocuğun vücudunun her yerinin yara içinde olduğu görüldü.