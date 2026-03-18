İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş sürerken, Tahran'ın gölge lideri Ali Laricani düzenlenen saldırıda öldürüldü. Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi. Görüntüde evin tamamen yıkıldığı görüldü.

  • İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
  • İran, 'Gerçek Vaad-4 Operasyonları' kapsamında İsrail'e yönelik 60. dalga saldırılar başlattı.
  • Ali Laricani'nin Tahran'ın Pardis bölgesindeki evi saldırıda tamamen yıkıldı.

İsrail ile ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'da tansiyon hızla yükselirken, İran'dan gelen son haber bölgedeki krizi daha da derinleştirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin saldırılarda hayatını kaybettiği resmen doğrulandı.

LARİCANİ'NİN ÖLÜMÜ RESMEN AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ali Laricani dün öldürüldü" sözlerinin ardından İran'dan beklenen açıklama geldi. İran medyası ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, "Ali Laricani ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

Laricani'nin ölümü İran'da büyük yankı uyandırırken, Tahran yönetimi kısa süre içinde karşılık verdi. İran, "Gerçek Vaad-4 Operasyonları" kapsamında İsrail'e yönelik saldırıların 60. dalgasını başlattı. Saldırılarda İsrail'in farklı noktalarının hedef alındığı bildirildi.

LARİCANİ'NİN EVİ YERLE BİR OLDU

Öte yandan Laricani'nin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tahran'ın Pardis bölgesinde bulunan evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
