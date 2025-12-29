Haberler

İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, hücre evindeki teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 3 polis şehit olurken, 8 polis, 1 bekçi ise yaralandı. 6 terörist ise etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından teröristlerin ateşe verdiği hücre evi görüntülendi.

  • Yalova'nın Elmalık köyünde DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı.
  • Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi ve 5 kadın ile 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.
  • Çatışma sırasında köy ablukaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren çatışmada köy ablukaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı.

HÜCRE EVİNDE 5 KADIN, 6 ÇOCUK VARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandığını açıkladıç Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Türkiye'yi yasa boğan çatışmayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI O EV

Öte yandan 7 saat süren operasyonun ardından DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı evi görüntüledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
