İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, hücre evindeki teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 3 polis şehit olurken, 8 polis, 1 bekçi ise yaralandı. 6 terörist ise etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından teröristlerin ateşe verdiği hücre evi görüntülendi.
- Yalova'nın Elmalık köyünde DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı.
- Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi ve 5 kadın ile 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.
- Çatışma sırasında köy ablukaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'da merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren çatışmada köy ablukaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı.
HÜCRE EVİNDE 5 KADIN, 6 ÇOCUK VARDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis memuru ve 1 bekçi yaralandığını açıkladıç Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Türkiye'yi yasa boğan çatışmayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.
DEAŞ'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI O EV
Öte yandan 7 saat süren operasyonun ardından DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı evi görüntüledi.
