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İşte ABD'deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi

İşte ABD'deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi
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ABD'deki başkanlık seçimlerinde ilk sandık çıkış anketi yayımlandı. Ankete göre seçmenlerin yüzde 44'ü Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump'ı destekledi. Yüzde 48'lik kesim ise tercihini Demokrat Parti Adayı Kamala Harris'ten yana kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) halk 47. başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi ülke genelinde devam ederken, kimin kazanacağını tüm dünya merak ediyor.

ABD'DE İLK SANDIK ÇIKIŞ ANKETİ YAYIMLANDI

Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokratların Adayı Kamala Harris'in seçimde yarışı başa baş götürdüğü belirtilirken, ilk sandık çıkış anketi de yayımlandı. Edison Research firmasının yayımladığı ankete göre, ülke genelinde seçmenlerin yüzde 53'ü kadın seçmenlerden oluştu. Bu oran 2020 seçimlerindeyüzde 52'ydi.

TRUMP YÜZDE 44, HARRIS YÜZDE 48

Seçmenlerin yüzde 71'i beyaz, yüzde 11'i siyah ve yüzde 12'si Latin oldu. Bu oranlar 2020 seçiminde yüzde 67, yüzde 13 ve yüzde 13'tü. Seçmenlerin yüzde 44'ü Donald Trump'ı yüzde 48'i Kamala Harris'i destekledi.

EKONOMİ SEÇMENLERİN TERCİHİNDE BİR NUMARALI ETKEN

Anketlere göre seçmenin yüzde 35 demokrasi, yüzde 31 ekonomi, yüzde 14 kürtaj, yüzde 11 göç, yüzde 4 dış politikaya göre oy kullandı. Aynı anketlere göre 2020 seçimlerinde Trump'ın oranı yüzde 46'yken Biden'ın yüzde 52'ydi.

SEÇMENİN YÜZDE 32'SİNDEN İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Seçmenin yüzde 32'si İsrail'e verilen desteğin gereğinden fazla olduğu görüşünde. Seçmenin yüzde 73'ü demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünürken, yüzde 39'u kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi taraftarı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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