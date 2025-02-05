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İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

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Türkiye dört gözle kar yağışını beklerken Japonya'dan gelen görüntü kar severlerin iştahını kabarttı. Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesindeki Obihiro kentine tüm zamanların en yüksek seviyesinde kar yağdı.

Türkiye günlerdir yağacak karı beklerden Japonya'ya rekor seviyede kar yağdı. Ülkenin Kamu yayıncısı NHK'nın Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı habere göre, son 12 saatte yağan kar miktarı Hokkaido bölgesindeki Obihiro kentinde 120 santimetreye, Honbetsu kentinde ise 85 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, her iki kente yağan kar miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, vatandaşlara fırtına ve tipi konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul12 saatte 120 santimetre kar yağdı

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Hokkaido bölgesinde trafik durma noktasına gelirken, bölgedeki Obihiro ve Wakkanai havalimanlarındaki tüm uçuşlar da iptal edildi.

Yetkililer, bölgede elektrik kesintilerinin de yaşanabileceğini kaydetti.

Bölgede soğuk havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.

İstanbul12 saatte 120 santimetre kar yağdı

İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Dünya
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12 saatte 120 santimetre kar yağdı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPALA BABA :

haberi yapanın soyadı da karlıdağ. ulan japonya'dan bize ne?

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Ülkenin gerçek sorunları yerine saçma sapan haber yapan AKP li bir haber kanalı halkı uyutuyor başka bişi değil

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