İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi

2025 yılının dünya çapındaki en iyi havalimanları listesi açıklandı ve Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı listedeki başarılı yükselişini sürdürerek 14. sıraya yerleşti. Bu önemli başarı, dünya standartlarında sunduğu hizmetlerle İstanbul Havalimanı'nın global havacılık sektöründeki yerini sağlamlaştırdığını gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'taki LaGuardia Havalimanı, Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde Kuzey Amerika'nın en iyi bölgesel havalimanı seçilirken, Singapur Changi Havalimanı 13. kez dünya birinciliğini elde etti.

İstanbul Havalimanı ise Türkiye'nin yüz akı olarak, kapasitesi, modern mimarisi ve yolculara sunduğu üstün hizmet kalitesiyle 14. sıraya yükselerek Türk havacılık sektörünün güçlü konumunu kanıtladı. Bu başarı, İstanbul Havalimanı'nın geçen yıllardaki konumuna göre de bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Listeye Kuzey Amerika'dan sadece Vancouver Havalimanı 13. sırada girebilirken, İstanbul Havalimanı'nın hemen arkasından 14. sırada yer alması, Türk havacılık sektörünün uluslararası rekabetteki gücünün altını çiziyor.

Port Authority İcra Direktörü Rick Cotton, LaGuardia'nın başarısı için "On yıl önce kimse inanmazdı" derken, İstanbul Havalimanı ise açıldığı günden bu yana kısa sürede dünya liginde üst sıralara yükselmeyi başardı.

Skytrax CEO'su Edward Plaisted, bazı havalimanlarının dönüşümünün olağanüstü olduğunu belirtirken, İstanbul Havalimanı'nın da yeni ve modern altyapısıyla dünya standartlarında hizmet verdiği vurgulanıyor.

İstanbul Havalimanı'nın 14. sıradaki bu başarısı, Türkiye'nin havacılık alanında yaptığı yatırımların ve gösterdiği çabanın uluslararası arenada karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi. Türk yolcular için özellikle gurur verici olan bu sonuç, İstanbul Havalimanı'nın yakın gelecekte ilk 10'a girme hedefine bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

Kuzey Amerika'nın en iyi havalimanları listesinde Houston, Seattle, Dallas, San Francisco ve Los Angeles yer alırken, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın önde gelen havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Skytrax ödülleri, havalimanlarının etkisi olmadan bağımsız olarak yapılan anketler sonucunda belirleniyor ve İstanbul Havalimanı'nın 14. sıradaki bu başarısı, Türk havacılık sektörünün geleceği için umut verici.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

İŞTE 2025 YILININ EN İYİ 20 HAVALIMANLARI

1. Singapur Changi Havalimanı

2. Hamad Uluslararası Havalimanı

3. Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda)

4. Incheon Uluslararası Havalimanı

5. Narita Uluslararası Havalimanı

6. Hong Kong Uluslararası Havalimanı

7. Paris Charles de Gaulle Havalimanı

8. Roma Fiumicino Havalimanı

9. Münih Havalimanı

10. Zürih Havalimanı

11. Dubai Uluslararası Havalimanı

12. Helsinki-Vantaa Havalimanı

13. Vancouver Uluslararası Havalimanı

14. İstanbul Havalimanı

15. Viyana Uluslararası Havalimanı

16. Melbourne Havalimanı

17. Chubu Centrair Uluslararası Havalimanı

18. Kopenhag Havalimanı

19. Amsterdam Schiphol Havalimanı

20. Bahreyn Uluslararası Havalimanı