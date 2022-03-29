İstanbul'daki barış müzakerelerinde hava buz gibi! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci ay geride kalırken, tüm dünyanın gözü kulağı bugün İstanbul'da başlayan müzakerelere çevrildi. Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmeleri TSİ 10.30'da Dolmabahçe'de başladı.

RUS HEYETİ TAKIM ELBİSE; UKRAYNA KAMUFLAJLA KATILDI

Ukrayna devlet televizyonu, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin el sıkışmadan başladığını duyurdu. Devlet televizyonunda, "Soğuk bir karşılama oldu, el sıkışma olmadı" ifadeleri kullanıldı. Rus heyetinin görüşmeler için daha resmi olan takım elbiseleri seçtiği görülürken, Ukraynalı müzakereciler kamuflaj desenli kıyafetleriyle masada yerini aldı.

KULEBA: HİÇBİR ŞEY YİYİP İÇMEMELERİNİ İSTEDİK

Ukraynalı müzakerecilerin, zehirlenme haberlerinin ardından bugün Rusya ile yapılan barış görüşmelerinde yememeleri, içmemeleri ve hatta hiçbir şeye dokunmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada 'Rusya ile müzakereye giden herkese hiçbir şey yiyip içmemelerini ve tercihen yüzeylere dokunmamalarını tavsiye ediyorum' dedi.

"MÜZAKERE SÜRECİNİN TEMEL HÜKÜMLERİ TARTIŞILIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in siyasi danışmanı Mykhailo Podolyak, Twitter'da heyetlerin "müzakere sürecinin temel hükümlerini tartıştıklarını" söyledi.

İBRAHİM KALIN'IN TEKLİFİ GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan, iki ülke arasında bugün gerçekleşen görüşmelerin detaylarıyla ilgili de kamuoyuna haberler yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İbrahim Kalın, Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağının garantisi, silahsızlanma ve Rus dilinin koruma statüsü de dahil olmak üzere kilit konularda "anlaşmaya yakın" olduğunu söylemişti. İki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlığın ise Kırım ve Donbas bölgelerinin kaderi olduğu belirtiliyor. Türk hükümetinin en etkili ve deneyimli dış politika isimlerinden biri olan 50 yaşındaki Kalın'ın Kırım ve Donbas'ın, İngiltere'nin Hong Kong üzerindeki kontrolüne benzer şekilde, Moskova'nın uzun vadeli bir kiralama kapsamında tutulması yönünde bir öneri sunduğu belirtildi.

PUTİN, KALIN'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Ukrayna, 2014'teki olaylardan önce Karadeniz'deki Sivastopol deniz üssünü Rusya'ya kiralamıştı. Putin'in Kalın'ın teklifini değerlendirdiği ancak Ukrayna ve Rusya'nın askeri başarısızlıklarına duyduğu öfkenin yanı sıra Zelenskiy'e duyduğu kişisel öfkenin kararlarında etkili olabileceği konuşuluyor.