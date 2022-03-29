İstanbul'daki barış müzakerelerinde hava buz gibi! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı - Haberler

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İstanbul'daki barış müzakerelerinde hava buz gibi! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Dünyanın gözü bugün İstanbul'da başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde. Müzakerelere katılan kaynaklar, toplantının soğuk bir şekilde, el sıkışma olmadan başladığını aktarırken, Ukraynalı müzakerecilerin, zehirlenme haberlerinin ardından bugün Rusya ile yapılan barış görüşmelerinde yememeleri, içmemeleri ve hatta hiçbir şeye dokunmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci ay geride kalırken, tüm dünyanın gözü kulağı bugün İstanbul'da başlayan müzakerelere çevrildi. Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmeleri TSİ 10.30'da Dolmabahçe'de başladı.

Ukrayna devlet televizyonu, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin el sıkışmadan başladığını duyurdu. Devlet televizyonunda, "Soğuk bir karşılama oldu, el sıkışma olmadı" ifadeleri kullanıldı. Rus heyetinin görüşmeler için daha resmi olan takım elbiseleri seçtiği görülürken, Ukraynalı müzakereciler kamuflaj desenli kıyafetleriyle masada yerini aldı.

Ukraynalı müzakerecilerin, zehirlenme haberlerinin ardından bugün Rusya ile yapılan barış görüşmelerinde yememeleri, içmemeleri ve hatta hiçbir şeye dokunmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada 'Rusya ile müzakereye giden herkese hiçbir şey yiyip içmemelerini ve tercihen yüzeylere dokunmamalarını tavsiye ediyorum' dedi.

İstanbul'daki müzakere el sıkışma olmadan soğuk başladı! Ukraynalılara 'Bir şeyin yiyip içmeyin' uyarısı yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in siyasi danışmanı Mykhailo Podolyak, Twitter'da heyetlerin "müzakere sürecinin temel hükümlerini tartıştıklarını" söyledi.

Öte yandan, iki ülke arasında bugün gerçekleşen görüşmelerin detaylarıyla ilgili de kamuoyuna haberler yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İbrahim Kalın, Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağının garantisi, silahsızlanma ve Rus dilinin koruma statüsü de dahil olmak üzere kilit konularda "anlaşmaya yakın" olduğunu söylemişti. İki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlığın ise Kırım ve Donbas bölgelerinin kaderi olduğu belirtiliyor. Türk hükümetinin en etkili ve deneyimli dış politika isimlerinden biri olan 50 yaşındaki Kalın'ın Kırım ve Donbas'ın, İngiltere'nin Hong Kong üzerindeki kontrolüne benzer şekilde, Moskova'nın uzun vadeli bir kiralama kapsamında tutulması yönünde bir öneri sunduğu belirtildi.

Ukrayna, 2014'teki olaylardan önce Karadeniz'deki Sivastopol deniz üssünü Rusya'ya kiralamıştı. Putin'in Kalın'ın teklifini değerlendirdiği ancak Ukrayna ve Rusya'nın askeri başarısızlıklarına duyduğu öfkenin yanı sıra Zelenskiy'e duyduğu kişisel öfkenin kararlarında etkili olabileceği konuşuluyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Zelenski, Moskova, Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Çok büyük bir siyasal ayıp Ukrayna'nın yaptığı nezaketen yoksun olmanın tarifide budur. Türk milletini iyi tanı kulabe biz misafire ent taze ve sağlıklı yemek sunan ve mutfakta memnun bir ifade ile yavan ekmekle karnını doyuracak kadar şerefli bir milletiz. Ama yeter artık şu bile vermeyin bu şarlatanlara.

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bekir yapici:

kardes dünde böyle bir sey olabilecegi yorumunu yaptim cünki dün avrupa basininda bir önceki görüsmede zehirlenme olayi haber yapilmisti.

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