İstanbul'daki barış zirvesinin taslak belgeleri sızdı! Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta talimat vermesiyle başlayan Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken bugün bütün dünyanın gözü kulağı İstanbul'da olacak. Bugün Rus ve Ukraynalı müzakerecilerin İstanbul'da bir araya gelmesi planlanırken uluslararası medya iki ülke arasındaki beklentilerin ve taleplerin değiştiğini öne sürdü.

"NAZİLERDEN ARINDIRILMA" ŞARTINDAN VAZGEÇİLDİ İDDİASI

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuşan kaynaklar tarafların bazı adımlar konusunda anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. Henüz taraflar arasında resmi bir anlaşma olmadığı için ismini açıklamayan kaynaklar Rusya'nın bir süredir talep ettiği " Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması" şartından vazgeçtiğini aktardı.

UKRAYNA'NIN AVRUPA BİRLİĞİ'NE KATILMASINA DA SICAK BAKILIYOR

Öte yandan kaynaklar, Rusya'nın Kiev'in askeri olarak destek almaması şartıyla Avrupa Birliği'ne katılmasına da sıcak bakmaya başladığını öne sürdü. Gazeteye konuşan dört farklı kaynak anlaşmanın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi şartına bağlı olduğunu da dile getirdi.

RUSYA'NIN BASTIRDIĞI 3 TALEP ATEŞKES BELGELERİNDE YOK

Financial Times'a konuşan kaynaklar, taslak ateşkes belgelerinde Rusya'nın savaş başlarken talep ettiği 'Nazilerden arındırılma', 'silahsızlandırılma' ve 'Rusçanın Ukrayna'da yasal olarak korunması' taleplerinin yer almadığını aktardı.

Müzakereciler bugün İstanbul'da dördüncü tur barış görüşmelerine devam ederken, bu görüşmeden ateşkes kararı çıkabilme ihtimalinin bulunduğu da belirtildi. Financial Times, Rusya'nın bir ayı aşkın bir süredir devam eden işgalinin yavaşladığına da dikkat çekti. Financial Times'a konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin partisinin lideri olan ve aynı zamanda Kiev'in müzakere ekibinde yer alan David Arakhamia, tarafların güvenlik garantisi konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Arakhamia, "Müzakerelerin başlamasından beri bütün konular masada. Fakat çözülmemiş konular da var" dedi. Financial Times'a konuşan ve müzakereler ile ilgili bilgisi olan bir kaynak ise, " Rusya'nın pozisyonu hem askeri baskı hem de Kiev'den talepler konusunda günden güne değişiyor" dedi.

TÜRKİYE DE GARANTÖRLER ARASINDA

Financial Times'ın yayınladığı taslak metinde Ukrayna'nın nükleer silah geliştirmesinin de önüne geçilirken, yabancı askeri üslere de izin verilmeyeceği kaydedildi. Fakat Arakhamia, NATO'nun, "Üye bir ülkeye saldırı durumunda bütün müttefiklerin bir araya gelmesini" öngören 5'inci maddesine benzer bir uygulama yapılabileceğini söyledi. Ukrayna'nın Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Polonya, İsrail ve Türkiye'den güvenlik garantisi talep edeceği de belirtildi. Arakhamia, bu ülkelerin Ukrayna'nın talebine henüz onay vermediğini söylerken, "Henüz kimse itiraz da etmedi" ifadesini kullandı. Arakhamia, "Tek çözüme kavuşmuş konu uluslararası garantörler fakat henüz onların onayı geldi. Eğer gelmezse bu anlaşma uçar gider" dedi.

Müzakere taslağında en büyük sorunun Rusya'nın 2014'ten beri ele geçirdiği bölgeleri geri vermesi olduğunu söylerken Arakhamia, "Biz böyle bir kararı almayacağız. Rusya destekçisi ayrılıkçıların olduğu Donbas bölgesinin doğusundaki toprak kaybını ve Kırım'ın ilhakını kabul etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

KULEBA BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Öte yandan kritik görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da konuştu. Türkiye'deki müzakereler ile ilgili konuşan Kuleba, "Biz insan, toprak ya da bağımsızlığımızı takas etmiyoruz" dedi. Sözcü'nün haberine göre devlet televizyonunda konuşan Kuleba, "En temelde insani sorunları çözmek istiyoruz, en uç noktada ise ateşkes ilan edilmesi için anlaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.