"İstanbul Boğazı'na atom bombası atalım" diyen Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski hayatını kaybetti

Liberal ekonomi ve Rus milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden olan Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin lideri Vladimir Jirinovski gün içerisinde hayatını kaybetti. Covid-19 sebebi ile şubat ayından beri hastanede kalan Jirinovski'nin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"İSTANBUL'A ATOM BOMBASI ATALIM" DEMİŞTİ

2015 yılında Rusya ile Türkiye arasında uçak krizi yaşanmıştı. Rus ordusuna ait bir uçak Suriye'de bulunan Türkmenleri bombalamak için Türkiye'nin hava sahasını defalarca ihlal etmişti. Yapılan bu ihlaller sonrası Rus uçağı düşürülmüştü. Rus uçağının düşürülmesi dünya çapında gündem olurken Vladimir Jirinovski, "Düşürülen uçak karşılığında İstanbul Boğazı'na atom bombası atalım" ifadelerine yer vermişti.

Vladimir Jirinovski

VLADİMİR JİRİNOVSKİ KİMDİR?

Milliyetçi ve Batı karşıtı söylemleriyle tanınan Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski, 26 Nisan 1946'da Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da doğdu. İngiltere'yi Rusya'nın "son birkaç yüzyılın en büyük düşmanı" olarak nitelendiren Jirinovski, popülist ve milliyetçi söylemleri ile biliniyordu. Jirinovskiy 2000 ve 2004 yıllarında Duma Başkan Yardımcısı seçildi. En son aday olduğu 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde ise yüzde 6 oy aldı. İngilizce, Fransızca, Almanca bilen Jirinovskiy, akıcı olarak Türkçe de konuşuyordu.