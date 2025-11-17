İsrailliler Beytüllahim'de Kundaklama Olayı Gerçekleştirdi

İSRAİLLİLERİN, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı bir köyde çok sayıda araç ve evi ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinin güneybatısındaki Caba köyüne saldıran İsraillilerin ev ve araçları kundakladığını duyurdu. WAFA'ya konuşan Caba Köyü yerel yöneticisi Diyab Maşala, İsraillilerin köyde Filistinlilere ait 3 ev, 3 araç ve bir kulübeyi ateşe vererek büyük hasara yol açtığını belirtti.