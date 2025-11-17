Haberler

İsrailliler Beytüllahim'de Kundaklama Olayı Gerçekleştirdi

İsrailliler Beytüllahim'de Kundaklama Olayı Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Batı Şeria'daki Caba köyünde İsraillilerin Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdiği bildirildi. Olayda büyük hasar meydana geldi.

İSRAİLLİLERİN, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı bir köyde çok sayıda araç ve evi ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinin güneybatısındaki Caba köyüne saldıran İsraillilerin ev ve araçları kundakladığını duyurdu. WAFA'ya konuşan Caba Köyü yerel yöneticisi Diyab Maşala, İsraillilerin köyde Filistinlilere ait 3 ev, 3 araç ve bir kulübeyi ateşe vererek büyük hasara yol açtığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
