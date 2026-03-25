Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

İsrail, bölgede artan gerilimle birlikte askeri hazırlıklarını genişletiyor. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi yaklaşık 400 bin yedek askerin göreve çağrılmasına izin verdi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, bu sayının kesin olmadığını ve operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan bir üst sınır olduğunu belirtti.

ACİL DURUM YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

İsrail ordusunun yedek askerleri “acil durum emirleriyle” göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenli olarak hükümet onayına sunuluyor. Tel Aviv yönetimi son olarak Aralık 2025’te 280 bin askerin silah altına alınmasına izin vermişti. İran’a yönelik saldırıların başlamasından bir gün sonra ise İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağıracağını duyurmuştu.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatırken, İran da buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

BİNLERCE ASKER SEVK EDİLDİ

Diplomatik girişimler sürerken ABD ordusu Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdı. Mevcut 50 bini aşkın askere ek olarak binlerce deniz piyadesi ve paraşütçü birlik bölgeye gönderildi. Savaş uçakları, helikopterler ve zırhlı araçlarla desteklenen birlikler, olası bir kara harekatı için hazır bekliyor. ABD’nin özellikle İran’ın stratejik öneme sahip Hark ve Keşm adalarını hedef alabileceği iddia edildi. Bu bölgeler, İran’ın enerji altyapısı ve askeri kapasitesi açısından kritik noktalar arasında yer alıyor.

15 MADDELİK ANLAŞMA GÜNDEMDE

Taslak metinde ayrıca İran’ın balistik füze faaliyetlerinin sınırlandırılması, bölgedeki milis gruplara desteğin kesilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması gibi maddeler bulunuyor. Buna karşılık yaptırımların kaldırılması ve sivil nükleer programlara destek verilmesi gibi başlıklar da dikkat çekiyor. Ancak planla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı.

Al Hadath’ın yine İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında şu başlıklar yer alıyor:

1 - Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması

2 - İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması

3 - İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi

4 - İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması

5 - Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi

6 - Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

7 - UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi

8 - İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi

9 - Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi

10 - Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması

11 - Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi

12 - Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması

13 - İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması

14 - Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi

15 - Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

