İsrail, Yunanistan ve GKRY yönetimi liderleri Kudüs'te bir araya geldi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis, Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplantının Batı Kudüs'teki bir otelde İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirvesi kapsamında gerçekleştiği belirtildi. Heyetler arası toplantının ardından Binyamin Netanyahu, Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, GKRY ve Yunanistan ile güvenlik iş birliğini derinleştirme konusunda hemfikir olduklarını bildirdi. Üç ülkenin birbirini savunmayı taahhüt ettiğini söyleyen Netanyahu, "Koalisyonumuzun sınanmayacağını umuyoruz" dedi.

Netanyahu konuşmasında İran'a da değinerek, "İran'ın son zamanlarda tatbikatlar düzenlediği biliyoruz. Bunu takip ediyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Herhangi bir eylem çok sert bir yanıtla karşılanacaktır" ifadesini kullandı.

Yunanistan, GKRY ve İsrail üzerinde tarihsel hakimiyeti yeniden kurmak isteyenler olduğunu öne süren Netanyahu, "Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek gücümüz var" diye konuştu.

GKRY lideri Hristodulidis, enerji ve bağlantısallık, güvenlik ve savunma, denizcilik iş birliği, kriz hazırlığı ve sivil koruma, inovasyon ve halklar arası temaslar dahil olmak üzere çok alanda iş birliğinin olgunlaştığını kaydetti. Gazze'de ileriye dönük adımları konuştuklarını bu konuda katkı vermeye hazır olduklarını dile getiren Miçotakis, GKRY'deki deniz siber güvenlik merkezinin gelecek yıl faaliyete geçeceğini duyurdu.