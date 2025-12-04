İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden yayımladığı haritalarla Lübnan'ın güneyindeki Sur (Tyre) ve Nebatiye kentlerine bağlı iki binanın hedef alınacağını duyurdu.

SİVİLLERE UYARI: EN AZ 300 METRE UZAKLAŞIN

Caba ve Mahruna köylerinde işaretlenen binaların derhal boşaltılmasını isteyen Adraee, sivillerin en az 300 metre uzaklaşması gerektiğini belirtti. Sözcü, Hizbullah'ın bölgede yeniden faaliyete geçme girişimlerini gerekçe göstererek saldırı düzenleneceğini açıkladı.

15 DAKİKA SONRA SALDIRI

Adraee'nin paylaşımından yaklaşık 15 dakika sonra, İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Hedef alınan bölgelere yönelik hava saldırılarında can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 17 binden fazla kişi yaralandı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes sağlanmasına rağmen, İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirildi. İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutuyor.

SON 1 YILDA 335 ÖLÜ, 973 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in ateşkese rağmen 27 Kasım 2024–27 Kasım 2025 dönemindeki saldırılarında 335 kişi öldü, 973 kişi yaralandı.