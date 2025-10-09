Ateşkes onaylandı, peki şimdi ne olacak? İşte Gazze'de adım adım yaşanacaklar

İsrail ve Hamas, dün Mısır'ın tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te üçüncü turu yapılan müzakerelerde iki yılda 67 binden fazla insanın ölümüne yol açan savaşı bitirme yönünde önemli bir adım attı.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Mısır medyası, taraflar arasında bir uzlaşma sağlandığını ve imzaların atıldığını, Gazze'de ateşkesin TSİ 12.00'da yürürlüğe gireceğini bildirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi "tarihi" diye nitelediği anlaşma ile "savaş döneminin bittiğini" söyledi.

İSRAİL KABİNESİ'NİN ONAYI BEKLENİYOR

İsrail hükümetinden ise anlaşmanın ancak İsrail kabinesinin onayının ardından uygulanmaya başlayacağı açıklaması geldi. İsrail kabinesinin Türkiye saatiyle 18.00'da anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

NETANYAHU: TÜM REHİNELERİN EVE DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile ABD Başkanı Donal Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in de katıldığı dolaylı müzakerelerin ardından tarafların, rehine ve tutuklu takası ile ateşkes öngören anlaşmaya vardıkları duyurulmuştu. Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasına onay verdiklerini gururla duyuruyorum" dedi, bunun tüm rehinelerin serbest bırakılacağı ve İsrail'in uzlaşılan hatta askerlerini geri çekeceği anlamına geldiğini söyledi. Filistinli kaynaklar dünkü açıklamalarında, görüşmelerde İsrail'in sunduğu asker çekme haritalarının tartışıldığını söylemişti. Mısır'da bir anlaşma sağlandığını İsrail ve Hamas da doğruladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "tüm rehinelerin eve dönüşünü sağlayacak" anlaşmanın bugün hükümetin onayına sunulacağını bildirdi. Gelişmeyi teyit eden Hamas da, "Verdiğimiz kayıplar boşa gitmeyecek. Özgürlük, bağımsızlık mücadelemizi" sonuna dek sürdüreceğiz açıkamasını yaptı.

İŞTE GÜN GÜN YAŞANACAKLAR

İsrail basınının aktardığı bilgilere göre, imzalardan hemen sonra ateşkes sahada yürürlüğe girecek. İsrail kabinesi bugün bir araya gelerek anlaşmanın ilk aşamasını onaylayacak. İsrail'in onayıyla birlikte İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına yetki verilecek.

İmzalardan sonra İsrail ordusunun 24 saat içerisinde Hamas ile mutabık kalınan hatta askerlerini çekmesi gerekecek. İsrail kabinesinin onayının ardından 72 saat içerisinde ise Hamas İsrailli rehineleri serbest bırakacak. Rehineler, "tek seferde ve kamuya açık törenler olmaksızın" serbest bırakılacak.

CUMA GÜNÜ NELER OLACAK?

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ertesi günü ise İsrail ordusu belirlenen 'sarı hat'ta çekilecek. Edinilen bilgiye göre, İsrail bu kapsamda Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü kontrol altında tutacak.

REHİNELER PAZARTESİ GÜNÜ SERBEST BIRAKILABİLİR

İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının cumartesi günü ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e yapacağı ziyarete denk gelecek şekilde yapılması planlanırken, Trump'ın pazar günü Kudüs'te bir açıklama yapacağı belirtiliyor.

Trump da Fox News kanalına yaptığı açıklamada rehinelerin pazartesi günü serbest bırakılmasını beklediğini söyledi.

Anlaşma kapsamında 7 Ekim'den bu yana tutuklanan bin 700 Filistinli ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli, 20 İsrailli rehineye karşılık serbest bırakılacak.