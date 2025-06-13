İsrail, Tebriz Kentine Yeniden Saldırı Düzenledi
İran'ın Tebriz kentinde İsrail tarafından gerçekleştirilen yeni saldırılarda patlama sesleri yaşandı. Saldırının, Tebriz Havalimanı çevresindeki bölgeleri hedef aldığı bildirildi.
İsrail'in Tebriz kentine yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.
İran'ın Tebriz kentinde İsrail'in düzenlediği yeni saldırılar sonucu patlama sesleri duyuldu. Saldırıda Tebriz Havalimanı çevresindeki bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya