İsrail'den Suriye'ye Statüko Uyarısı

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Üssü'ne düzenlediği saldırıya ilişkin, "İsrail ve Suriye güvenlik alanlarında statükonun korunması konusunda anlaşmıştı. Ancak Suriye, Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etmenin eşiğine geldi" denildi.

İsrail dün Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Hava Üssü'ne saldırılar düzenledi. İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Ofis'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail ve Suriye güvenlik alanlarında statükonun korunması konusunda anlaşmıştı. Ancak Suriye, Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu statükoyu ihlal etmenin eşiğine geldi. İsrail, Suriye'ye bu tür bir konuşlandırmanın İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu. Suriye ise bu uyarıları görmezden gelmeyi tercih etti. İsrail, güvenliğine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyecek ve mevcut durumun yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşılayacaktır."

Kaynak: ANKA