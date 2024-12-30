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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

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Suriye'de 8 Aralık'ta Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgale başlayan İsrail, başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölenlerin büyük çoğunluğunun sivil olduğunu belirtti.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgali sürdüren İsrail ordusu korkunç bir saldırı daha gerçekleştirdi.

SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

"PATLAMA SANAYİ BÖLGESİNİ SARSTI"

Ayrıca yine Şam'a yakın bir bölgeden, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AFP'ye "bilinmeyen bir patlamanın" Adra sanayi bölgesini sarstığını, belirtilmeyen sayıda can kaybı olduğunu ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman ise, ölenlerin "çoğunlukla sivil" olduğunu söyledi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

ASKERİ TESİSLERE YÜZLERCE HAVA SALDIRISI

İsrail, 8 Aralık'ta İslamcı isyancıların Esad'ı devirmesinin ardından Suriye askeri tesislerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırıların amacının askeri tesislerin "düşman ellere geçmesini önlemek" olduğunu öne sürüyor.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Helal olsun Formuna döndün başkan devamını dilerim keyfim yerine geldi

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Reis uyarmisti dinlemiyor itaat etmiyor.kainat liderimizi takmiyor halbuki 23 yildir gazze uzerinden oy topluyor reis.israil umursamiyor

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Netanyahu’ya laf yok o bizim kahramanımız!

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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

ateşle oynuyor.

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Haber YorumlarıMGk:

İSRAİL ile savaşmadan canımızı alma Rabbim kutlu gün yaklaşıyor inş

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıFA null:

Türkiye'nin sabrı taşacak yakında az kaldı

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Haber YorumlarıVEFA:

Dünya liderimiz bunu takvasıyla devirir halbuki, uslu dur Netenyahu, Reisi kızdırma bak!!

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

Türkiye çelik kubbe sistemini gidip suriye ye kurmalıdır. Savunma sınırın ötesinde başlamaldır

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İsrail zalimlikle herkesi sindireceğini zannediyor . Ancaaak herkesin bir hesabı bir intikamı olur. İsrail ülke dışındaki yahduleri nasıl koruyacak ? Sinagogları nasıl koruyacak?

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

YAŞASIN NETANYAHU !

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