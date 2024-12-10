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İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu bölgedeki 250 hedefe hava saldırısı düzenledi. Ordu radyosu, Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye İsrail tarihinin en büyük hava saldırı operasyonlarından birinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberinde, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.

"50 YILI AŞIN SÜREDEN BERİ BİR İLK"

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

YAKLAŞIK 300 HEDEF VURULDU

İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı belirtilen haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi. Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtildi.

İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

GOLAN TEPELERİ'NDEKİ TAMPON BÖLGEYE GİRDİLER

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

NETANYAHU "İŞGAL GEÇİCİ" DEMİŞTİ

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHako Sanane:

İsrailin ekmeğine yağ süren Erdoğan. Ve bu duruma sevinipte Osmanlı geri döndü diyen bir kısım halk var. Sizede günaydın.

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Haber YorumlarıMGk:

Netanyahu bakalım sen hangi deliğe kaçacaksın

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

Esadin gitmesi Israil ve Amerikaya yaradi. Zaren Planda buydu ve isliyor. Zavalli Suriyelilerde bunu kutluyor.

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Haber YorumlarıPoyraz:

Bu alçaklara da sıra geliyor az kaldı

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Haber YorumlarıAhmet Burhan Yilmaz:

okadar bonba atılıyor manzara bumu ayağınızı denk alın INNIL HÜKMÜ ILLA LİLLAH

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Haber YorumlarıHamit Birkan:

Vurulan hedefler, Esadın değil, YARIN LAZIM OLABİLECEK UÇAK VB MÜSLÜMANLARIN KURTULUŞU VE GARANTİSİ OLABİLECEK şeytan ve vampirlere karşı garanti sağlatacak MİLLİ SERVETLERİ. ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM. ŞEYTANLAR BURALARI SÖMÜRECEK VE İŞGAL EDECEK. ÇOK YAZIK ÇOK

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gözünüz aydın.Artık Türkiye sınırında işidi,el kaidesi,talibanı,pyd si ypg si kol gezer.siz cidden özgür bir Suriyeye inanıyor musunuz izin verirler mi....

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Halkın cehaletinde liderinin vatansevermi hain mi olduğunu tespit etmez

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Sırada ıran ve turkıye var

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Haber YorumlarıSeko Seko:

israil 61 yıldır ellemiyorsa esad ı esadın sülalesi ile anlaşmışlar 50 küsür sene onlar yönetti. Şimdi korkudan vurmaya başlamışsa gerçekten israil korkmuş eski silahları vurmak önemli degil üst düzey teknoloji gelecek. Suriye ye

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